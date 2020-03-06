中科院：托珠单抗纳入武汉临床救治用药

人民网北京3月6日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国科学院副秘书长、中国科学院院士周琪表示，托珠单抗进入第七版诊疗方案，目前已进入武汉地区，在14家定点医院开展临床研究，对病人发挥积极救治作用。

周琪介绍，当新冠肺炎引起感染，它引起的炎症因子反应非常强烈。当因子强到自身免疫系统难以控制时，可能造成多器官衰竭，甚至会威胁生命，托珠单抗有望阻断新冠肺炎引起的炎症风暴。

“中国科技大学基础研究的科学家们带着设备进入隔离区，进入ICU对31个病人做了30多种免疫因子检测，最后找到’白介素6’因子，认为是诱发炎症因子风暴的直接诱因。” 周琪说。

周琪表示，托珠单抗是一个老药，对白介素6有阻断作用。初期实验20个病人， 19个重症，1个危重，都在一天之内体温下降，两星期内19位病人出院，一位危重转成重症。托珠单抗进入了武汉地区，目前已经在14家定点医院开展临床研究。