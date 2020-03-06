热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中科院：托珠单抗纳入武汉临床救治用药

2020年03月06日17:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国科学院副秘书长、中国科学院院士周琪表示，托珠单抗进入第七版诊疗方案，目前已进入武汉地区，在14家定点医院开展临床研究，对病人发挥积极救治作用。

周琪介绍，当新冠肺炎引起感染，它引起的炎症因子反应非常强烈。当因子强到自身免疫系统难以控制时，可能造成多器官衰竭，甚至会威胁生命，托珠单抗有望阻断新冠肺炎引起的炎症风暴。

“中国科技大学基础研究的科学家们带着设备进入隔离区，进入ICU对31个病人做了30多种免疫因子检测，最后找到’白介素6’因子，认为是诱发炎症因子风暴的直接诱因。” 周琪说。

周琪表示，托珠单抗是一个老药，对白介素6有阻断作用。初期实验20个病人， 19个重症，1个危重，都在一天之内体温下降，两星期内19位病人出院，一位危重转成重症。托珠单抗进入了武汉地区，目前已经在14家定点医院开展临床研究。

(责编：刘卿、李彤)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn