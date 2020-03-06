线上“产业生态链”护航科技型中小企业复工复产

复工复产，关系到实现全年经济社会发展目标任务。2月24日，国新办就统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况举行了发布会，国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮会上表示，当前企业复工复产已取得积极进展，大型企业相对中小企业复工复产进度快，与此同时也要加大对重点行业和中小企业帮扶力度，抓好补短板、强弱项各项工作。

随着全国复工挂上“加速档”，一些非疫情防控重点地区为推动企业复工复产，从政府到企业，齐心协力出暖招实招，做好防控疫情和复工复产“两不误”的工作。与北京相距不远的河北省邯郸市经济开发区内，有美的工厂、汉光重工、冀中能源、双翼机电、中国建材等多家企业，为了保证“两手抓”做到实处，邯郸市经济开发区卫健局成立了助推企业复工复产专班，局长程海涛亲自协调，为企业外省返邯人员开辟“核酸检测”绿色通道。

在北京市海淀区，中关村智造大街通过硬科技服务生态链为入驻企业提供“复工”支持。北京真机智能科技有限公司，是入驻的科技型中小企业之一。抗疫期间，其研发生产的无人配送机器人获得了平时六倍的需求订单。与此同时，复工复产也成为真机智能亟需解决的问题。

目前，中关村智造大街中试快制实验室正在为真机智能机器人项目制造和测试主控板与外部结构部件。双方通过线上平台交流技术细节，预计该项目将在3月底完成。

中关村智造大街快制实验室SMT生产线

线上平台解决复工复产难题

以上场景，正是中关村智造大街公共服务中心“硬科技服务平台”提供的服务之一。据中关村智造大街公共服务中心主任杨娜介绍，该平台将智造大街 “北斗七星服务生态链条”上的相关服务搬到了线上，企业只需要在线上下单，就能足不出户对接相应服务。服务项目包括SMT试产、高精度 3D 打印、环境测试等科技企业常用项目，省去了外地沟通和现场沟通的成本，特殊时期，这样的方式既能满足科技企业的开发需求，也保证了企业复工的安全。

硬科技服务平台能在关键时期发挥作用，某种程度上也是“未雨绸缪”。杨娜表示，硬科技服务平台于2016年10月份初次上线，是“北斗七星服务生态链条”规划之中的线上路径。“疫情发生后，我们发现它的服务模式非常契合特殊时期无接触的要求，于是水到渠成地把它用在了当下的服务推广过程中”，杨娜说到。

“疫情期间，这种无接触服务的需求量上升了30%。”杨娜向人民网介绍，服务需求的增加也对线上平台的定价问题提出了新要求。科技企业间的工作涉及基础资料、工艺还有物料等诸多因素的交接，“所以原先服务过程多是在线下实现，客户说明问题，我们现场报价”，杨娜认为，服务搬到了线上，定价也需要新的解决方案。

为了适应更多的线上需求，平台即将把新的线上计价模块投入使用，届时用户只需要线上输入五六个基础参数，就能得到服务所需详细信息与对应的基础价格。智造大街中试快制实验室总经理李铁生表示，“我们把最敏感的价格问题放到线上透明公开，把最关键的价格节点解决后，再通过视频等方式沟通基础资料的交接等问题，这样就能保障工作在线上顺利进行”。“我们也感受到了疫情期间企业的生存困难，所以我们的报价会尽量给企业优惠”，杨娜补充到。

转危为机，“北斗七星”构建配套产业生态链

疫情期间硬科技服务平台的运营数据显示，科技企业的需求集中在模具试制、中试、工业设计等方向。“中小型科技企业要么没有自己的实验室专门开发，要么就是原材料和供应链资源不足，自己开发、打样模具等成本还是很高”，李铁生认为，中小型企业的短板在疫情期间显得尤为突出，在生产及物流等能力严重依赖外部的情况下，科技型中小企业的整体抗风险能力较弱。这也给了“北斗七星服务生态链”一次展现优势，转危为机的机会。

“北斗七星服务生态链”是智造大街提出的一种一站式服务概念，李铁生对此做了一个形象的比喻，“如果说科技企业需要建造一套别墅的话，我们的生态链为他们提供了从设计方案到室内装修，甚至到最后房屋出售合同的全套服务方案，有什么需求直接在我们菜单里点就行了”。

以快制打样这一科技企业常用的服务为例，通常需要跨地域协同去实现，其所需原材料的供货商、加工生产方和技术方案提供方往往来自不同的城市。“疫情期间，如果科技企业自己去协调，可能1个月的时间都未必能解决，而我们的快制实验室最快可以做到7天内给出样品。”李铁生表示，这是因为“北斗七星服务生态链”目前连接了产业链条上下游3000多家企业，企业通过平台可以一站式解决产品小规模实验、市场推广等问题，不用多城市、多维度去沟通，也更加合理、经济。

杨娜表示，疫情期间是平台服务高度集中的一个阶段，该阶段的运营数据也将成为完善平台的重要实验数据。以此为契机，智造大街还将对“北斗七星服务生态链”与“硬科技服务平台”进行升级，云计算相关技术应用正在逐步实施过程中。（王政）