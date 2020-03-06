“今天有件大事，和我们朝夕相处27天的三姐弟，两个姐姐同时治愈出院！”2月24日一大早，黑龙江第一批支援湖北医疗队李家宁组的多名医护人员，来到他们负责的病区——武汉协和医院西院11楼病区……

作为组长的李家宁有些激动：已出院的弟弟也要来接两个姐姐，老姐仨终于健康团聚了！护士长李谦听说后，当天下午特意来到姐俩的病床边，跟她们合影留念：“这老姐仨和我们医护小组的19个人，如今都像亲人一样！”

如今，医护人员与老姐仨的故事已成为黑龙江支援湖北医疗队与湖北病患间危难时刻“生死情缘”的现实见证；成为远在千里之外的黑龙江跨越山河与九省通衢的武汉亲如一家的感人写照。截至2月24日，黑龙江省共派出8批医疗队共计1533名医护人员援助湖北，负责11家医院的1297个床位，管理患者总数达1403人，目前已累计治愈出院总数230人。

千里驰援，暖意不减。2月23日早上8点，于世寰来到受援医院——武汉协和医院所负责的病区，请护士对几天前治愈出院的“特殊患者”进行随访。作为黑龙江第一批支援湖北医疗队的队员，他负责的病区有些特殊，叫作孕产妇新冠肺炎重症科。“这些患者为了让孩子能健康，初期都选择不吃药。”于世寰说，如今病愈出院居家隔离，其间出现任何问题都可能影响母子健康，治疗需要“一手托两人”。

由于产妇患者在隔离期间见不到孩子，于世寰多次叮嘱同事，一定要抓住随访契机进行心理疏导。“目前已有十几位孕产妇治愈出院，这是我们最大的欣慰。”

既要治病，也要医心。作为对口支援孝感市的一支重要力量，黑龙江医疗队创新思路，在日常病房治疗外，引入线上心理师团队，为患者纾解心结；如今，这一做法已在孝感市安陆市普爱医院隔离病区落地生根。

“我家老人今早过世了，很难过……”“哭出来，别忍着，但哭完咱得为了老人更好地活下去。”上午11点半，“加油安陆！加油湖北！”的医患微信交流群热闹了起来，既有医患之间的你问我答，也有患者之间的相互鼓励……

“用润物细无声的方式让患者打开心结，有助于辅助前线医生的救治工作。”大庆油田总医院心理科医生谌彪在接到支援请求后欣然领命，如今他已成为前线病患的“知心大哥”。目前，像谌彪这样的线上心理专家，黑龙江省支援湖北前方指挥部已储备5名。

前仆后继，接续奋进。2月15日，黑龙江省农垦总局总医院陈哲刚刚结束援疆任务返回工作岗位，本打算和家人团聚，但接到支援湖北的任务，她没有丝毫犹豫便踏上逆行之路……如今，她所负责的发热门诊共接诊发热病人200余人，上报疑似病例10人。

与陈哲同行的是黑龙江省第六批支援湖北医疗队147人，于2月19日到达武汉，便立马投入到武汉市中心医院的救治中……陈哲说：“每天顶着压破的脸颊、汗流浃背的身体，在打一场硬仗；精诚合作，打赢这一仗！”

在武汉市中心医院后湖院区，黑龙江省农垦总局总医院重症医学科主任许平被任命为黑龙江省支援湖北医疗队医疗组专家。接受任务后，他亲自监督队员进行脱穿隔离衣等防护培训；随后又率先进入病区开展救治，制定病区诊疗流程，充分发挥专业特长。“大疫当前，我当尽毕生所学，全力以赴挽救每一个患者。”

2月23日晚上9点53分，第八批黑龙江支援湖北医疗队抵达武汉天河机场；201人的队伍高喊着“同舟共济、湖北加油、孝感加油”的口号，走出到达大厅；他们再次登上去往孝感的大巴车奔赴抗疫主战场……“我们所有医务人员此时都和湖北人民站在一起。湖北必胜！”一位医护人员说。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 06 版）