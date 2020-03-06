要与野生动物和谐相处

在第七个世界野生动植物日，在举全国之力抗击新冠肺炎疫情的当下，贵报3月4日刊发评论《革除滥食野生动物的陋习》，有特殊意义。评论说得好：人类不是世间万物的主宰，这个蓝色的星球上，还有动物、植物、微生物，它们的历史比人类还久远，与人类共同构筑了丰富多彩的世界。

专家说，病毒无处不在，人身上有，动物身上也有，人身上的病毒一般不害人，动物身上的病毒一般不害动物，就怕病毒跨界，最好的预防就是别招它们。滥食野生动物就是没事找事，就是为病毒搭建兴风作浪的桥梁。

全国人大常委会已通过关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。滥食野生动物的陋习，不是一朝一夕形成的，要革除绝非易事。有个朴素的真理，世界上最可怕的力量是习惯；世界上最神奇、最伟大的力量也是习惯！必须全民下大力气，人人从我做起，毫不走样执行禁食野生动物的法规，别无选择。

只有人与动物和谐相处，方能营造青山绿水、鹰击长空、鱼翔浅底、万类霜天竞自由的和谐世界。