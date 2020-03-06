要与野生动物和谐相处
刘曰建
在第七个世界野生动植物日，在举全国之力抗击新冠肺炎疫情的当下，贵报3月4日刊发评论《革除滥食野生动物的陋习》，有特殊意义。评论说得好：人类不是世间万物的主宰，这个蓝色的星球上，还有动物、植物、微生物，它们的历史比人类还久远，与人类共同构筑了丰富多彩的世界。
专家说，病毒无处不在，人身上有，动物身上也有，人身上的病毒一般不害人，动物身上的病毒一般不害动物，就怕病毒跨界，最好的预防就是别招它们。滥食野生动物就是没事找事，就是为病毒搭建兴风作浪的桥梁。
全国人大常委会已通过关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。滥食野生动物的陋习，不是一朝一夕形成的，要革除绝非易事。有个朴素的真理，世界上最可怕的力量是习惯；世界上最神奇、最伟大的力量也是习惯！必须全民下大力气，人人从我做起，毫不走样执行禁食野生动物的法规，别无选择。
只有人与动物和谐相处，方能营造青山绿水、鹰击长空、鱼翔浅底、万类霜天竞自由的和谐世界。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn