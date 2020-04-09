保护野生动物 禁食还要“禁戏弄”

近日，云南野生动物园“钓老虎”项目引发质疑。网传视频中，游客站在护栏外，用长竹竿一端挂肉投喂老虎。云南野生动物园表示，已组织人员进行核查，对该项目进行了整改。园方发布通告称，开展部分野生动物互动项目，旨在发挥动物园的科普教育意义，丰富游客对野生动物的了解，未来将更好更科学地进行野生动物展示和保护工作。

老虎是猛兽，“老虎的屁股摸不得”，涉事野生动物园大约是想钱想疯了，竟然推出“钓老虎”收费互动项目，让游客用长竹竿一端挂肉投喂老虎，简直是把老虎当成供人取乐的玩物。此事之所以引发网友广泛热议，因为是“钓老虎”这种做法太奇葩了。“钓老虎”不但可能伤害老虎，而且对游客而言也有现实的危险，该项目虽然在一个高台上进行，游客与老虎之间隔着一段垂直的距离，但高台的护栏较低，游客尤其是小孩如果不小心，有可能越过护栏从高台摔下，后果不堪设想。

动物园适度开发创收项目，应该可以理解，尤其在疫情期间，来动物园参观的游客锐减，而野生动物每天都得给养，动物园的确面临较大的经济压力，有必要开发新项目来吸引游客。然而，吸引游客要讲究方式方法，要合理合规，不能以牺牲野生动物为代价，更要以确保游客安全为前提。在野生动物参与表演都广受诟病的背景下，让老虎像鱼一样被游客“钓”着玩，显然极为不妥。

事情曝光后，尽管该项目被要求整改，但整改不是叫停，能整改到什么程度也难以预料。更值得注意的是，园方通告中将“钓老虎”项目美化为“旨在发挥动物园的科普教育意义，丰富游客对野生动物的了解”，此说显然有替“钓老虎”项目开脱之嫌。

在“钓老虎”项目中，旅客既不能了解老虎的真实习性，也不能增加保护野生动物的意识和知识，哪有什么科普教育意义？实际上，该项目只可能起到相反的作用，让参与者更加不尊重野生动物，甚至将野生动物“当猴耍”。以这种方式来博得游客一时欢心，科普教育是假，追求经济利益是真。尊重野生动物，拉开距离来观察与欣赏，才能让野生动物之“野生”实至名归，才能找到真正的科普教育方式。

从病毒等病源微生物传播的角度来看，不食用野生动物，只是切断了病源微生物从野生动物到人的一种传播途径，过于接近和频繁接触野生动物，同样存在传播病源微生物的风险。更何况保护野生动物，除了可起到防疫的作用外，对于恢复自然生态也大有好处。这次疫情引发了社会对于野生动物保护的思考，从类似事件看，保护野生动物，除了要禁止非法贩卖和食用野生动物外，也应明确与野生动物保持距离、禁止戏弄野生动物等规则。

不伤害只是保护野生动物的最基本要求，尊重才是保护野生动物的更高形式。