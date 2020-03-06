餐饮商超迎复工高峰 北京疾控中心支招

随着返京人员的增加和企业复工，在商超餐饮等消费场景中出现了人流量加大等新情况，3月5日，针对此现象，北京市疾控中心建议，减少在商超内的逗留时间，尽量不乘坐厢式电梯等。同时，对小餐馆复工提出了十条建议。不少餐饮企业开始组织上岗员工注册使用“健康宝”，在门店公示上岗员工照片和二维码，作为人员复工复产场景的健康状态标识，为消费“亮码服务”。

鼓励购物自助结账

近期超市客流明显回升，个别超市出现了人员聚集的现象。北京市疾控中心建议，广大消费者也应优先选择通风好、人流量相对较少的超市，合理安排购物时间，就近错峰购物，尽量避开人多拥挤的时段。

同时，疾控中心建议消费者进入超市全程佩戴口罩，配合工作人员接受体温检测；遇超市限流时，自觉排队等候，在称重、结账时，人与人之间保持1米以上的距离；倡导通过线上渠道购物，线下在社区有序自提；倡导使用移动支付方式，鼓励通过自助通道结账；购物前列好清单，缩短购物时间，减少购买次数，不在超市内闲逛、闲聊，购买足量；尽量自备购物袋。

此外，对于超市企业，市疾控中心提醒：超市落实好主体责任，严格超市入口的体温检测；工作人员实行每日自我健康监测制度，戴好口罩，不带病上岗；加强室内通风换气，保持空气流通；适时采取有效分流限流措施，避免人员聚集；保持室内的环境卫生，对公众易碰触的物品或环境做好清洁和预防性消毒；取消所有室内外群众性促销聚集活动；在超市张贴健康提示，做好传染病防控知识的宣传；加强人员的疏导，称重或结账，设置排队一米线。

在疫情防控的关键节点，超市的防控任务成为重中之重。在此之前，市商务局针对超市企业发布了防控指引要求，各超市要进一步健全工作机制，企业一把手是第一责任人，各层级都要有专人负责，门店要设立专职疫情防控安全员，确保责任落实到具体岗位、具体人。各超市要制定切实可行的疫情防控应急处置预案，确保出现人员聚集等突发情况时能快速响应。各区商务局要协调街道（乡镇）、社区与超市联动，及时处置人员聚集情况。

小餐馆每张饭桌坐一人

另外，关于小餐馆复工后如何防范新冠肺炎，北京市疾控中心给出十点建议，包括建议在疫情期间，不集中堂食，就餐饭桌增加距离，每张饭桌只坐1人等。

具体建议措施包括：进入餐厅前必须测量体温；在疫情期间，建议不集中堂食，若必须堂食，可采取轮流或者分散方式就餐，为了减少在集中场所的驻留时间，鼓励打包带走，单独就餐；除了用餐时间，均要戴好口罩；应采取分散或错峰就餐等方式，控制同时就餐人数；排队点餐或结账，设置排队一米线；就餐饭桌增加距离，每张饭桌只坐1人，有效减少人员聚集；就餐时少交流，专心吃饭。

餐饮员工“亮码服务”

3月5日，北京商报记者了解到，不少餐饮企业开始组织上岗员工注册使用“健康宝”，在门店公示上岗员工照片和二维码，作为人员复工复产场景的健康状态标识。

据了解，所有在京及进（返）京人员均可使用“健康宝”。通过微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，在首次使用时输入姓名、身份证号，进行人脸识别，即可查询自身健康状态，查询结果包含“集中观察”“居家观察”以及“未见异常”三种状态。目前，已有马兰拉面、松鹤楼、鳗鳗的爱、肯德基等餐饮品牌陆续开展“亮码服务”。

在此之前，不少餐饮企业也推出了“安心送”服务，最大限度保障消费者和配送员的安全。北京商报记者从喜茶了解到，自2月1日起，喜茶在全国范围内推出外卖“安心送”服务。每次配送，喜茶都会将外卖安心卡贴附在外卖袋上，所有外卖出餐时门店都如实将制作人、打包员的姓名和即时体温手动填写在外卖卡上，请门店店员协助手动填写配送员信息在外卖卡上。

此外，北京商报记者发现，奈雪の茶、一只酸奶牛、Costa等品牌在支付宝小程序上推出门店人员健康查询服务，消费者可在商家的支付宝小程序内了解当日店员的健康信息。在业内人士看来，此类便民服务让消费者更加安心，也为企业复工复产提供安全保障。（记者 王晓然 赵驰 郭缤璐）