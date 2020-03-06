江西南昌一92岁高龄新冠肺炎患者治愈出院

经过26天的精心治疗，江西南昌一名92岁高龄的新冠肺炎患者邓巧秀5日从进贤县人民医院出院，她也是目前南昌地区最高龄的新冠肺炎治愈患者。

得知当天就能够出院，邓巧秀从早上开始语气上就轻松了许多。她说：“能够治愈，我非常开心，感谢医护人员的精心治疗和照顾。你们比我家人照顾得还好，如果没有你们我可能活不下去了。”老人家坐在椅子上，看上去精神矍铄。对护送她出院的医护人员，反复道谢。

据了解，患者家人为新冠肺炎确诊病例，患者与其有密切接触史。2月3日，邓巧秀在家开始发热、咳嗽、浑身乏力。2月6日到医院发热门诊就诊，疑似新冠肺炎收住院治疗，7日确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

“入院时邓巧秀体温38℃、有心肺功能不全等症状，我们马上给她做了心电图，随时监测血压，还专门成立了治疗小组，采用营养支持、中西医结合等治疗方法。患者能够治愈主要得益于早诊断、早治疗和后期采取的综合治疗手段。”主治医师易文介绍说。

易文表示，他每天都在观察邓巧秀的病情变化，制定个体化、综合化的治疗方案。围绕她的治疗，在用药上不仅要兼顾新冠肺炎的药，还要全面考虑她的心脏、肾脏等脏器功能，防止其他并发症的发生。

一开始，治疗护理遇到了一些难题。邓巧秀年纪大，环境陌生，再加上有家人染病住院，老人家情绪低落，她的恐惧、焦虑心理是很强的，很不配合治疗。护士们除了平时的医疗护理工作，还担起了照顾老人生活的任务。

“24小时不间断陪护，如同家人。在隔离病房的26天里，喂饭、喂药、清洁身体、协助大小便……”发热病区护士长罗辉群说，除了常规的治疗护理，护士们重点还加强对邓巧秀的心理护理。通过医护人员每天反复沟通交流，老人开始慢慢配合治疗。

经过26天的精心治疗，邓巧秀症状消失，体温连续三天以上保持正常，连续两次采样，新型冠状病毒核酸检测均为阴性，符合新冠肺炎治疗出院标准。(雷勃生 记者 刘占昆)