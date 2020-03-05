农业农村部：沙漠蝗入侵我国机率很小 将严密监测

人民网北京3月5日电 （许心怡）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，去年以来农业农村部一直密切地关注沙漠蝗的发生发展态势，今年多次组织专家会商，分析沙漠蝗入侵危害我国的可能性，研究应对的措施。专家分析认为，沙漠蝗迁飞入侵我国的机率很小。

据介绍，沙漠蝗已有数百年历史，主要分布在非洲和西南亚热带荒漠地区的河谷和绿洲，它喜高温、耐干旱，迁移的适宜温度在40度左右。我国西南边境地区有昆仑山脉、喜马拉雅山脉，天然屏障阻隔，沙漠蝗很难越过高海拔山脉迁入，寒冷地区的生态环境和气候不适宜沙漠蝗的生存。

专家同时认为，即使沙漠蝗迁入，我国也有能力应对。我国有上千年治蝗史，蝗灾主要是东亚飞蝗和亚洲飞蝗，与沙漠蝗分属不同的生物种，生存条件差异很大，但防治方法是相近的。经过多年努力我国蝗灾发生程度已显著减轻，积累了丰富的治蝗经验。目前我国有完善的监测体系、成熟的应急机制和较强的专业防治队伍。而且防蝗的药剂、器械储备比较充足，即使沙漠蝗迁入，也能及时有效防控。

潘文博强调，尽管沙漠蝗迁飞入侵我国的机率很小，农业农村部也将牢固树立风险意识，严密监测，严防死守，积极援外，科学应对，将沙漠蝗入侵的危害风险降到最低，做到万无一失，有备无患。

一是会同有关部门制定防范预案，建立应急机制，适时开展应急演练。准备4月在云南搞应急演练。

二是加强监测预警，重点在云南、西藏、新疆等边境地区加密布设监测点，增派地面巡查人员，做到早发现、早预警、早防范。

三是准备应急物资，在关键地区提早准备好治蝗的药械和药剂，随时做好防控准备。