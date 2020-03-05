农业农村部：362家重点种子企业复工率达到92%

人民网北京3月5日电 （许心怡）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种业管理司司长张延秋表示，农资企业的复工已经有了较好进展，目前，362家重点种子企业复工率达到92%，产能达到62%，较上周提高10个百分点。

张延秋介绍，化肥尿素企业复工率达到69%，磷酸一铵企业复工率达到62%，二铵企业复工率达到61%，钾肥企业复工率达到88%，复混肥复工率达到51%，1400多家农药企业已经复工70%。特别是当前急需的春管小麦、油菜用药企业的复工率达到92%。从目前情况看，满足春耕备耕农资的需求有保障。目前调查经营门店78%已经恢复，较两周前提高了30个百分点。

张延秋指出，防疫期间春耕备耕农资的供应情况目前主要的问题是农资供应的产业链断了，是运输阻断问题，生产的农资运不出去，需要加工的配料进不来。前不久，交通运输部、农业农村部印发了《关于做好春季农业生产物资运输服务保障的紧急通知》，将农资纳入绿色通道，由企业自行网上打印通行证，确保农资运输车辆不停车、不检查、不收费，优先运行。从目前情况看，主动脉基本贯通，从25个省1500多个农业县反馈情况看，县内乡镇的道路通畅的占78%。