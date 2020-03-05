农业农村部：开好局、起好步 指导各地分级分类尽快恢复春耕生产

人民网北京3月5日电 （许心怡）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年春耕面临的形势非常特殊，新冠肺炎疫情给春耕生产带来了一些新情况和新问题，春播粮食面积大约在9亿亩左右，占全年粮食面积一半以上，按时保质的完成春播任务，对全年粮食生产至关重要。《当前春耕生产工作指南》（以下简称“指南”）坚持问题导向，指导各地分级分类尽快恢复春耕生产秩序，确保春耕生产有序开展。

潘文博指出，不失时机抓好春耕生产，确保粮食丰收，具有特殊的重要性。今年是全面建成小康之年，是脱贫攻坚的收官之年，受多种因素影响我国经济下行压力大，又遭遇新冠肺炎疫情。指南压紧压实“米袋子”省长责任制，统筹抓好疫情防控和春耕生产，夯实粮食丰富的基础，守住“三农”这个战略后院。

潘文博强调，当前农时比较紧迫，今天是24节气的“惊蛰”，农时紧、农事重。在这个关键节点发布指南，指导各地从南到北分区按时抓好春季的麦田管理、水稻的育秧泡田、大田的整地播种，确保春耕生产开好局、起好步，赢得全年粮食丰收的主动权。