研究显示：补充复合维生素能显著降低妊娠期不良结局发生风险

近日，《中国实用妇科与产科杂志》刊登了“妊娠期补充复合维生素与妊娠结局的回顾性队列研究”的论著。该研究由四川大学华西第二医院妇产科的刘兴会教授发起，研究旨在探讨妊娠期补充复合维生素对产科不良妊娠结局的预防作用。刊登的研究论著指出，妊娠期服用复合维生素能显著降低妊娠期不良结局发生风险，在妊娠早期补充复合维生素尤为重要。

在此次多中心队列性研究中，医生回顾性地收集了在四家医院定期产检和分娩的孕产妇的临床数据。本次纳入研究的4家医院，均按照《妊娠期铁缺乏和缺铁性贫血诊治指南》进行常规补铁及纠正贫血治疗。根据研究对象妊娠期是否规律服用复合维生素，分为服用复合维生素组和未服用复合维生素组；根据服用复合维生素起始时间分为妊娠早期服用复合维生素组和妊娠早期未服用复合维生素组，进而组间比较。

研究纳入孕产妇共计8286例，其中服用复合维生素组5301例（64%），未服用维生素组2985例（36%）。与妊娠期未服用复合维生素相比，在妊娠的任何一个期间服用复合维生素都能显著降低缺铁性贫血的发生率(1.2% 比 25.3%), 同时也可降低子痫前期 (0.5% 比 1.2%), 巨大儿 (3.8% 比 4.8%), 产后出血的发生率 (3.2% 比 7.9%)。与妊娠早期未服用复合维生素相比，妊娠早期服用复合维生素可以显著降低缺铁性贫血(1.3% 比 17.6%), 子痫前期 (0.3% 比1.1%), 妊娠期肝内胆汁淤积症 (3.4% 比 5.3), 产后出血 (3.8% 比 5.8%), 早产( 3.7% 比 5.4%), 和低体重儿的发生率 ( 2.7% 比 3.7%) 。

此项回顾性的队列研究显示，与妊娠期未服用复合维生素相比，妊娠期补充复合维生素能显著降低妊娠期不良结局发生风险，在妊娠早期补充复合维生素尤为重要。

该研究中孕妇补充的复合维生素含铁60mg，已满足我国孕妇大部分情况对铁的需求，因此，妊娠期补充复合维生素对妊娠期缺铁性贫血有显著预防效果。

妊娠期是女性生命中的一个特殊时期，营养在整个妊娠期都至关重要，发育中胚胎和胎儿的营养需求增加了孕产妇女对微量营养元素的需求（如叶酸、钙、铁、铜等），既往研究也显示营养元素的缺乏可导致产科并发症，合并症以及胎儿出生缺陷。然而，之前由于缺乏此类的临床数据，因而时常可以听到对于孕产期妇女补充复合维生素必要性的探讨。除此之外，尽管孕产期妇女对微量元素的需求很大，但真正服用的剂量往往不足，因而未达到通过复合维生素和矿物质对产科不良妊娠结局的预防作用的足够剂量。