惊蛰顺肝气，养生防疫情

惊蛰是二十四节气中的第3个节气，今年的惊蛰是3月5日。惊蛰节气的到来，寓意着天气转暖，温度开始回升，而冬季由于气温降低而藏入土中冬眠的动物，也开始慢慢的出来活动了。所以“惊蛰”也被称作是上天以打雷惊醒蛰居动物的日子，而这个时候，我国大部分地区即将进入春耕季节。结合目前的疫情，我给大家三点关于惊蛰方面的养生建议。

情感疏泻顺肝气

中医认为春季五行属木，与肝相应，而肝主疏泄，不喜抑郁而喜调达。所以春季养生要注意保持乐观的心态，做到心胸开阔，愉悦自然，不要暴怒或悲伤抑郁。今年冬春交接之时因为有了疫情，我们的情绪随着疫情的变化而跌宕起伏，时而愤怒不已，时而感动落泪。虽然从养生的角度来说，过于激烈的情绪变化对身体健康十分不利，但是对自然界和客观事物进行相应的情感反应，是十分正常的。我并不会苛求大家一定要保证稳定而良好的情绪。因为适当的情感发泄对于心理健康也是十分必要的。

不过，这里需要提醒大家的是，良好的精神状态可以提高人体适应环境的能力，同时增加抵抗疾病的能力，从而起到防病的作用。同时患病之后，良好的精神状态也可以加速疾病的康复。所以适当的宣泄情绪即可，千万不要让不良的情绪长期占据你的心里。

饮食调养缓咽干

惊蛰时节，万物复苏，气温回升较快，但仍有乍暖还寒的时候，所以日常除了注意防寒保暖之外，还要注意因外界气候原因导致口干舌燥、外感咳嗽的情况出现。所以民间有惊蛰吃梨的习俗，梨味甘，性凉，可以生津止渴，润肺止咳。所以在惊蛰时节，可以生食梨，或者蒸、煮、榨汁等，来缓解口干舌燥的情况。但是要提请大家，疫情期间，如果出现咳嗽、发热等情况，还是应该及时就诊，且不可自行在家饮食调养。

合理运动防疫情

随着气温的回暖，春光明媚，风和日丽的气候特点，让很多宅在家里很久的人们蠢蠢欲动。而且随着疫情防控级别的降低，很多地方甚至出现了扎堆喝茶吃饭、登山不戴口罩的景象。虽然我们建议在春天适当的进行一些踏青赏柳、登山赏花的事情，但是目前防疫工作仍然还在继续，所以请大家按耐住自己躁动的内心，可以在家进行一些有氧操的锻炼，以顺应生机勃勃的春季升发之象。对于大多数的北方城市来说，目前还没有出现柳叶初绿、山花始开的景色，所以，如果自己所在的小区没有疫情的话，可以带好口罩，在小区里适当散散步，使自己亲近一会儿春季的大自然，但仍要注意，尽量避免去人多拥挤的地方。

文：北京中医药大学东方医院营养科 魏帼

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