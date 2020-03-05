面对疫情 孕妈妈们怎么办？

新冠肺炎的感染疫情时刻牵动着大众关注，在疫情期间，孕产妇作为特殊人群，面临着定期产检和自我防护等诸多问题，到底要不要按时去医院产检？去医院产检该如何做好防护措施？2020年3月5日（周四），“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部主任医师丁新教授进行视频直播，与您探讨疫情期间孕妈妈们应该如何做好防护。

专家介绍

丁新，首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部主任医师。

北京市、朝阳区医疗事故鉴定委员会专家。北京中西医结合学会围产医学专业委员会副主任委员兼秘书长，北京中医药学会妇科专业委员会委员，妇幼健康研究会母胎医学专业委员会委员。中国人体健康科技促进会心脑血管危重症产科专业委员会常务委员。北京妇产学会首都妇幼分会第一届副主委。

擅长

妇产科各种疑难病症的诊治，尤其对产科妊娠期并发症如妊娠期高血压综合症，妊娠期糖尿病等；及产科重症的急救等较为精通。

疫情流行期间，孕产妇外出就医注意事项：

1.如非产检就医，应选择就近能满足需求的、门诊量较少的医疗机构；

2.优先做必须的、急需的医疗检查和医疗操作；

3.就诊前做好预约和准备，尽可能减少就诊时间；

4.前往医院的路上和医院内，要注意防寒保暖，避免感冒；

5.孕产妇和陪同家属均应全程佩戴医用外科口罩或N95口罩；

6.随身携带免洗洗手液或消毒湿巾，保持手卫生。

疫情期间，如何处理产科以外的症状？

1.孕妇出现鼻塞、咽部不适时，如果2周内没有疫区接触史、没有冠状病毒感染患者接触史，没有发热，居家观察，监测体温并自行观察症状变化。

2.如果2周内有疫区接触史、有冠状病毒感染患者接触史，根据要求居家或指定场所观察，如出现可疑症状（如发烧、咳嗽、呼吸困难等），及时就医。

3.产妇隔离解除前，不建议母乳喂养，新生儿隔离10-14天。

此期间出现任何不适症状均应及时就医。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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