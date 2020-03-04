国家卫健委：建立“绿色通道”保障医疗设备购置便利

人民网北京3月4日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安就疫情期间医疗机构如何快速购买疫情所需设备等相关问题作出回应。

毛群安表示，在这次疫情应对过程中，财政部等部门快速响应，印发了《关于疫情防控采购便利化的通知》，在采购防疫所用物资包括设备过程中，建立了“绿色通道”，保障相关医疗机构能够快速购买防疫所需的医疗设备，保障整个防疫过程中医疗设备购置便利性。

“目前来看，绿色通道发挥了非常好的作用，及时保障了救治需要。”他说。（实习生武雯婧）