从管住嘴巴做起——写在世界野生动植物日

3月3日是世界野生动植物日。在新冠肺炎疫情暴发，社会对滥食野生动物严重威胁公共卫生安全问题反映强烈的当下，今年这一日子格外引人注目。

围绕保护野生动植物，共享美好家园，全国上下迅速行动起来，织密野生动物保护网，全面打击非法野生动物交易。从自我做起，从管住嘴巴做起，革除滥食野生动物陋习，这样的理念正日益深入人心。

呼唤饮食文明新风尚

当前野生动物非法交易仍在一些地方广泛存在，“野味产业”规模庞大。

国家林业和草原局野生动植物保护司副司长王维胜说，由于极少数人抱有“野味”滋补、猎奇炫耀等不健康的饮食观念，缺乏保护意识和卫生安全防范意识，不惜高价追逐“野味”，助长了对野生动物的不正常需求。此外，违法猎捕经营野生动物能够牟取暴利、不少野生动物未纳入管理范围、基层保护执法力量严重不足等，也是野生动物违法屡禁不绝的重要原因。

十三届全国人大常委会第十六次会议2月24日通过决定，以更加严厉的惩处，全面禁止非法野生动物交易，革除滥食野生动物陋习。

这一决定得到了广大群众的认同。

“作为一个年轻人，我支持禁食‘野味’的决定。”南宁市市民韦明表示，一些人聚会吃饭喜欢点“野味”充场面，认为“大补”，其实不然。禁食举措有助于促进人与自然和谐相处。

在30岁的广州市民谢晓华看来，以立法的形式禁止滥食野生动物，一方面有利于保护野生动物，另一方面也有益于革除饮食陋习，守护人民群众生命健康安全。

“我自己从来不吃野生动物，也会劝告亲人不要食用野生动物。中国饮食食材丰富，烹饪方法多样。无论从营养还是口感来说，食用经过严格检验检疫的家禽家畜，完全可以满足口腹之欲，没必要冒风险去食用野生动物。”谢晓华说。

她说，虽然现在确立了全面禁止食用野生动物制度，但到底哪些是野生动物，不少人还是“傻傻分不清楚”。比如目前已有一定养殖规模的竹鼠算不算“野味”？建议对野生动物的概念、分类进一步明确，同时加大面向社会公众科普。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文说，竹鼠属于国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”，按照决定要求，无论是野生还是人工繁育饲养的都不能再吃了。他认为一些不常见常食的野生动物也尽量不要再吃，不仅有害生态，也不利于公共卫生安全。

此外，对于鸽、兔等人工养殖、利用时间长、技术成熟，人民群众已广泛接受的人工饲养的动物，决定规定，列入畜禽遗传资源目录的动物，属于家畜家禽，适用畜牧法的规定。还有哪些陆生野生动物符合列入畜禽遗传资源目录的要求？

农业农村部有关负责人日前表示，目前已基本摸清了我国畜禽遗传资源的家底，起草制定了畜禽遗传资源目录，争取尽快报国务院批准后公布。

织密法治保护网

当前，从中央到地方，多部门多地拿出最严举措，大力加强野生动物监管。

全国人大常委会法工委已经部署启动野生动物保护法的修改工作，拟将修改野生动物保护法增加列入常委会今年的立法工作计划，并加快动物防疫法等法律的修改进程。一张保护野生动物的法治网越织越密！

国家林草局要求，各级林业和草原主管部门一律停止受理以食用为目的猎捕、出售、购买、进口野生动物等活动的行政许可申请。

但是，因科研、药用、展示等特殊情况，需要对野生动物进行非食用性利用的，要制定严格的审批条件和程序，并在批准文件中明确要求依法接受检验检疫。

农业农村部表示将全面落实野生动物保护法律法规，加快制定畜禽遗传资源目录，加快推动水生野生动物目录修订，严格非食用性利用野生动物审批和检验检疫管理，并加强执法监督。

“公安部正会同最高人民法院、最高人民检察院和司法部等部门，认真研究制定相关法律适用问题的指导意见，并将部署各地公安机关开展专项打击整治行动。”公安部食品药品犯罪侦查局负责人说。

2月28日，最高人民检察院发布了6起检察机关野生动物保护公益诉讼典型案例。最高检副检察长张雪樵表示，检察机关将充分利用疫情防控形成的共识、合力及高压态势，持续加大野生动物保护公益诉讼案件指导和办理力度。

一些地方也迅速拿出了新举措。广东立法、司法、行政部门联合加大力度，打击非法野生动物交易和滥食野生动物行为。目前广东省人大常委会正在加快推进广东省野生动物保护管理条例的修订工作。深圳日前公布了深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例（草案征求意见稿），明确扩大了禁食野生动物范围。

吉林省林草部门暂停办理调运野生动物及其制品的行政许可，加大对走私、非法运输野生动物及其制品等行为检查力度。吉林省森林公安机关重拳打击破坏野生动物资源违法犯罪，严查收购、食用、加工野生动物等违法犯罪行为，严禁“野味上餐桌”。

行业摸索转型

“野生动物”，其实不仅指自然状态下的野生动物，还包括了很多人工繁育的动物，如人工养殖的眼镜蛇和滑鼠蛇、甲鱼等，有的已经成为一些地方农民脱贫致富的重要产业。

决定施行以前，同样是一种动物，如果捕食自然野生状态下的就可能触犯法律，人工养殖的则没有法律问题。但目前人工养殖的“野生动物”普遍缺乏检疫，食用它们仍然存在安全风险。

如今，严格管控、严格审批之下，人工繁育饲养野生动物企业，甚至相关餐饮业无疑面临着严峻考验。记者在调研中了解到，一些受到影响的餐饮业和人工繁育饲养野生动物企业正在努力适应变化，摸索转型。

“据我所知，此前一些公路沿线的大排档靠‘野味’来吸引食客，有的用‘野味’煮汤，一锅就是上千元。”广西南宁一家餐厅负责人说，不吃野生动物有助于生态平衡，终究是一件好事。他表示，对餐饮行业而言，转型留住回头客并不容易，但熬过阵痛期就好了。“我的餐厅下一步计划往海鲜菜肴方面转型。”

相比之下，一些人工繁育饲养野生动物企业显得更为焦虑。

40多岁的杨志华，2007年创办了孝感顺利特种养殖有限公司，办理完野生动物驯养繁殖许可证后，开始养殖鳄鱼、龟鳖等。疫情发生后，湖北省出台了“六个一律”野生动物严管措施。在当地林业部门的监管下，公司将6万余尾鳄鱼全都封存了。杨志华说，公司正在与科研单位开展合作，准备深度开发化妆品及生物药品。

吉林省天桥岭林业局下属的上河林场职工刘希峰此前在长白山区承包了3个沟系养殖林蛙。“最近几年林蛙养殖户也不太多了。现在还在养殖的都是承包合同没到期的。由于天桥岭林业局位于东北虎豹国家公园辖区内，为了保障生态，合同到期林业局就不再继续发包。”

深处林区的林蛙养殖户们都很关注下一步政策变化，也在谋划着如何转型发展。“通过这次疫情，大家认识都提高了。我打算依托现有设施养殖冷水鱼。”刘希峰说。

南宁一个养蛇基地的负责人王航告诉记者，自己的养殖场已累计投资了400多万元，还带动了村里一批贫困户养殖，养出来的蛇主要销售到餐厅及进行药用。王航说，他准备往特色农业方面转型，挺过阵痛期，希望在绿色发展中寻找更多机会。

山水林田湖草是一个生命共同体。保护野生动植物，最终是保障它们在自然中的种群安全。中国林科院自然保护地研究所所长金崑说，保护野生动物需要系统整体保护，不仅要杜绝滥食野生动物，也要减少对野生动物栖息地的干扰；野生植物是生态系统中的生产者，为野生动物提供食物和隐蔽场所，也同样需要细心呵护。（记者胡璐、覃星星、徐海波、周颖、高楠）