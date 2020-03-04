听，人类命运共同体的大合唱

这是一次突如其来的危机——

岁末年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在湖北武汉等地发生，人类被迫面临一种未知病毒的汹涌侵袭。

这是一场艰苦卓绝的战斗——

在中国共产党坚强领导下，中国人民不惧风雨、全面动员，在全国打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

这是一幅风雨同舟的画卷——

在抗击病魔的全球战“疫”中，国际社会守望相助、携手并肩，合奏出一曲人类命运共同体的壮阔乐章。

抗疫前线 大国担当

2月5日，一场纷纷扬扬的春雪降临北京。

下午6时许，习近平主席在人民大会堂东大厅会见柬埔寨首相洪森。

为了表达对“铁杆朋友”中国政府和人民的慰问与支持，在韩国访问的洪森临时决定，增加行程，来华访问。

患难见真情。危难时刻，许多像柬埔寨一样的朋友，坚定地同中国站在一起。

公共卫生安全是人类面临的共同挑战。新冠肺炎疫情发生后，中国以何种方式应对，国际社会高度关注。

“人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。”1月28日，在会见世界卫生组织总干事谭德塞时，习近平主席明确表示。

1月20日，习近平总书记就新冠肺炎疫情作出重要指示，强调坚决遏制疫情蔓延势头；1月25日正月初一，他又主持召开中共中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。

生命重于泰山。在党中央坚强领导和统一指挥下，以湖北武汉为主战场，一场声势浩大的疫情防控人民战争、总体战、阻击战在全国范围打响。

同时间赛跑，与病魔抗争。通过采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，中国新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

“没有任何国家可以做得比中国更好。”巴基斯坦总理伊姆兰·汗感慨，整个世界都感谢并赞赏中方应对疫情的努力与成效。

疫情无国界。危机面前，人类更是一个命运共同体。

面对疫情来袭，中国郑重承诺：及时向世界卫生组织、有关国家和地区组织通报疫情信息，加强疫情防控国际合作，共同维护地区和全球卫生安全。

会晤访华外宾，同外国领导人通电话，给支持中国的国际友人回信……战“疫”时刻，中国领导人亲力亲为，向世界介绍中国抗疫举措和进展。

一张时间表，记录着中国积极主动履行国际责任、同国际社会携手抗击新冠肺炎疫情的坚实行动——

疫情发生后，第一时间向世界卫生组织通报信息，同有关国家保持沟通；

1月12日，世界卫生组织宣布，已收到中国分享的新型冠状病毒基因序列信息；

1月21日，中方公布新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列；

2月16日至24日，由多国专家组成的中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组，在中国四个省份开展为期九天的调研；

在部分国家和地区出现疫情扩散的形势下，中国迅速给予力所能及的支援……

“中国所采取的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。”谭德塞屡次称赞中国。

联合专家考察组则在报告中评价：中国新冠肺炎疫情的下降显著地保护国际安全，构建起了防止疾病国际传播强有力的第一道防线。

中国人民在疫情面前表现出的极大凝聚力、惊人的坚韧和令人钦佩的奉献精神，让世界为之赞叹。

“我要向所有目前生活在中国的人、那些无法过上正常生活的人表达感激之情。”联合国秘书长古特雷斯说，中国人民以付出巨大自我牺牲的方式，为全人类作出重大贡献。

同舟共济 守望相助

2月8日，日本东京。

寒风中，一位身着红色旗袍的日本少女，手捧写着“中国武汉加油”的募捐箱，一次次向路人深深鞠躬，感谢他们的慷慨解囊。

“我很喜欢中国，只是做了自己应该做的事情。”她说。

10多天后，同样是东京街头，一个戴着小鹿玩偶头套的中国女孩，手捧写着“来自武汉的报恩”日语字样的纸箱，掏出口罩分发给路人……

“心怀善良，你就拥有最帅的盔甲。”她说。

相似的场景，同样的感动。

从“非典”到中东呼吸综合征，从埃博拉到新冠肺炎，历史一再证明，重大传染病是人类面临的共同威胁。

唯有团结合作，才能战胜疫病。

新冠肺炎疫情发生以来，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对中国表示慰问和支持。

许多友好国家、国际和地区组织以及普通外国人纷纷伸出援手，与中国人民并肩作战。

他们中，有一些人，勇敢“逆行”——

蒙古国总统巴特图勒嘎在蒙古国传统佳节白月节假期后第一天到访北京，向中方赠送3万只羊；

韩国新任驻武汉总领事姜承锡疫情严峻时期乘货机抵汉履新，带来韩国地方政府、企业与民间的物资捐赠；

美国人安东尼·奎不顾疫情如期到兰州大学履约任教，随身携带的5个大箱子有3个装满了捐赠给当地医院的专业护具……

一些人，选择坚守——

原本回国休假的法国驻武汉总领事贵永华，在疫情暴发后回到武汉，与自愿留下的法籍同事和远程办公的中方员工一起，继续保持领馆运行；

常驻北京的巴基斯坦记者阿斯加尔，每天关注中国外交部例行记者会，第一时间把中国的抗疫进展报道回国内；

部分在华非洲留学生主动“请战”，前往救治一线或火车站等地担任志愿者……

还有很多人，从世界各地为中国送上支持与祝福，汇聚成“岂曰无衣，与子同裳”的滚滚暖流——

巴基斯坦紧急调集全国医疗储备驰援中国；伊朗向中国提供数百万只医用口罩；俄罗斯、白俄罗斯出动军机向中国护送防疫专家和援助物资；美国盖茨基金会投入专项资金支持中国和全球抗击疫情……

在日本，松山芭蕾舞团为中国友人唱起《义勇军进行曲》；在意大利，湖北民歌《洪湖水浪打浪》的旋律萦绕在总统府；在英国，小学生以中文合唱《让世界充满爱》为来自湖北的汉语教师送上祝福……

从阿联酋迪拜的世界第一高楼哈利法塔，到日本东京塔，再到埃及卢克索卡尔纳克神庙，纷纷点亮“中国红”；

从葡萄牙里斯本光明球场，到西班牙皇家马德里俱乐部，再到意大利国际米兰足球队，传递着一个共同的声音——中国加油！我们与你同在！

……

中国人民不会忘记，在2020年的早春，世界给予中国的这份慷慨。

投我以木桃，报之以琼瑶。面对一些国家和地区新冠肺炎疫情数字攀升态势，中方感同身受、牵挂在心。尽管本国疫情尚未完全缓解，仍伸出援助之手。

滴水之恩，当涌泉相报——

这是中华民族几千年来深入骨髓的文化基因，也是中国推动构建人类命运共同体的必然选择。

命运与共 大道不孤

“你们的一元钱，甚至比一百万都要珍贵。”

2月5日，在加纳首都阿克拉，中国驻加纳大使王世廷对加纳政府代表说。

得知中国发生新冠肺炎疫情，虽然财政困难，加纳政府仍紧急采购1万只N95口罩驰援武汉。

礼轻情意重。从世界最不发达国家之一的科摩罗科中友协为中国捐款100欧元，到长期接受援助的欠发达国家赤道几内亚向中国捐赠200万美元……疫情面前，来自一些非洲国家的慷慨解囊尤为难能可贵。

江南无所有，聊赠一枝春。非洲兄弟与中国人民守望相助的背后，是中国长期以来对中非友谊的挚诚珍视与悉心培育。

人们不会忘记，2014年3月，突如其来的埃博拉病毒肆虐非洲大地，在一些国家紧急撤离之时，是中国第一个派遣包机运送紧急救援物资，第一个派出医疗队冒着生命危险赶赴当地。

人们不会忘记，半个多世纪来，中国累计向非洲派出医疗队员2.1万人次，在非洲各国医治病患2.2亿人次，为非洲公共卫生安全作出不可磨灭的历史性贡献。

对于世卫组织有关新冠肺炎疫情可能在卫生系统较弱国家传播的担忧，中方承诺：将向有关非洲国家提供力所能及的支持，帮助他们增强疫情防控能力。

疾风知劲草，岁寒见松柏。

世界正在经历百年未有之大变局，充满希望，也充满挑战。重大传染病威胁，是人类面临的众多共同挑战之一。

站在新的十字路口，我们要建设一个什么样的世界，怎样建设这个世界？我们以什么样的作为来应对全球性挑战？

历史记忆犹新——

从2013年的莫斯科国际关系学院，到2015年的纽约联合国总部，再到2017年的瑞士达沃斯、日内瓦，习近平主席向世界阐释构建人类命运共同体的中国智慧、中国方案。

历史记忆犹新——

2017年2月10日，构建人类命运共同体理念首次写入联合国决议；3月17日，载入安理会决议；3月23日，载入联合国人权理事会决议……

近七年来，从亚太到欧洲，从亚欧到非洲，再到拉美的自然延伸，“一带一路”成为促进共同发展的新平台，将各国前途命运紧紧相连。

近七年来，从东至西，从南到北，共建人类命运共同体的努力汇聚成时代大潮，推动着世界奔向更加美好的未来。

每当历史进入关键时刻，总有鼓舞人心的理念指引人们前行。

新冠肺炎疫情，是人类在迈入21世纪第三个十年之际，共同面临的又一场大考。

挑战面前，是同舟共济还是以邻为壑？是并肩奋战还是隔岸观火？是雪中送炭还是乘人之危？

“病毒已经发起进攻，我们必须加入人类抗击病毒并最终取得胜利的大合唱中。”谭德塞说，“这是对我们每一个人的威胁，我们必须团结如一人。”

无数的人们，选择紧紧站在一起，结成抗击疫情的命运共同体。

武汉东湖畔，粉色的早樱开了。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

习近平主席的庄严宣示，在地球家园上空久久回响——世界命运握在各国人民手中，人类前途系于各国人民的抉择。中国人民愿同各国人民一道，推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来！

（新华社北京3月3日电 记者杨依军、朱超、成欣、喻珮、乐文婉）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）