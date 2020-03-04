宁可备而不用 不可用而无备（来自疫情防控一线的报道）

北抵秦岭，南依巴山，十堰市地处鄂西北，汽车工业发达，被称为“车轮上的城市”。全市有60多万人在外务工，疫情输入性风险不可谓不大。

应收尽收、应治尽治对战胜疫情十分重要。怎样抓实抓细从筛查甄别，到转送救治，再到康复出院的各项工作？2月22日，记者一行在十堰实地探访。

来到茅箭区五堰街道京东路社区百强世纪城小区门口，值守的工作人员给记者测完体温，指着旁边的指示牌：“麻烦您再扫下二维码，登记下信息。”

拿出手机一扫，弹出一个小程序电子表格，上面有姓名、性别、详细地址、出行日期、目的地、通行证号码等条目。“这是街道开展的无接触式登记，信息提交后，有助于我们追踪溯源。”京东路社区党支部书记王娟娟递过来一张打印出来的表格，当天进出小区人员的信息一目了然。

“这个二维码给了我们很大的帮助。”王娟娟说，京东路社区常住居民13902户，常住人口2.9万余人，辖区面积大，而社区现有干部6人、网格员6人，人手十分紧张。

社区网格员赵玉鸥回忆，2月2日，她和物业人员一起入户排查时，发现住户曹女士体温37.5摄氏度，他们立即拨打了120救护车，把曹女士送到十堰市太和医院。曹女士做了CT检查，结果显示肺部有些感染；当天晚上做了核酸检测，第二天确诊新冠肺炎。她很快被送到十堰市定点救治医院西苑医院，住进隔离病房。

在医院接受治疗后，曹女士于2月17日出院。社区又派人把她接到家中隔离。“隔离期满后，还要去医院复查。很幸运，当时医院能够腾出床位！”曹女士说。

应收尽收、应治尽治，床位很关键。记者又赶到十堰市西苑医院。

西苑医院是一家专门的传染病医院，在十堰最早收治新冠肺炎确诊患者。医院感染科主任吴激波对收治的第一例患者记忆犹新：1月19日晚，接诊一对夫妇，男方从武汉回来，被怀疑感染肺炎，从太和医院转入西苑医院隔离治疗。1月23日，经湖北省疾控中心检测，该男子被确诊为十堰市首例新冠肺炎患者。

“自收治首例患者开始，短短5天，第一隔离病区20多张病床全部收满。”吴激波介绍，医院迅速开放第二、三、四隔离病区。紧急转移病人，腾出了结核病区三层楼，改造为隔离病区。暂时关闭部分临床科室，开设4个隔离病区，开放133张应急隔离病床。

“宁可备而不用，不可用而无备。”十堰医疗资源相对丰富，城区有6所三甲医院、3所综合医院、3所专科医院以及一所省属医学院，他们还把一处新院区加速改造成最多可提供400张床位的医院。据统计，十堰通过征用、改造，全市定点医院由最初的7个增加至目前的14个，床位数由1月24日的170张提高至现在的1734张。目前十堰病人确诊后，都能及时转入定点医院进行救治。截至2月26日24时，十堰累计报告新冠肺炎确诊病例671例，目前仍在院治疗296例。

“宁可床等人，不能人等床。我们立足于第一时间做到应收尽收、应治尽治，力争早日打赢这场疫情防控阻击战。”湖北省政协副主席、十堰市委书记张维国说。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 02 版）