为打赢疫情防控阻击战提供强大科技支撑

人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。

3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，要把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫任务，综合多学科力量，统一领导、协同推进，在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。总书记的指示和嘱托，鼓舞和激励着广大科研工作者拼搏奉献、严谨求实，加快科研进度，为维护人民生命安全和身体健康、维护国家战略安全作出更大贡献。

防控新冠肺炎疫情斗争有两条战线，一条是疫情防控第一线，另一条就是科研和物资生产。疫情发生后，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，强调战胜疫病离不开科技支撑，必须加快科技研发攻关。全国科技战线积极响应党中央号召，有关部门组成科研攻关组，确定临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等五大主攻方向，组织跨学科、跨领域的科研团队，科研、临床、防控一线相互协同，产学研各方紧密配合，短短一个多月时间内就取得了积极进展，为疫情防控提供了有力科技支撑。在党中央坚强领导下，两条战线相互配合、并肩作战，全国上下万众一心、众志成城，推动疫情防控形势发生积极变化，向好态势不断拓展。

当前，打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。越是面对这种情况，越要坚持向科学要答案、要方法。要把尽最大努力挽救更多患者生命作为当务之急、重中之重，加强药物、医疗装备研发和临床救治相结合，强化科研攻关支撑和服务前方一线救治的部署，加快推广应用已经研发和筛选的有效药物，切实提高治愈率、降低病亡率。疫苗对疫情防控至关重要，要加快推进已有的多种技术路线疫苗研发，推进疫苗研发和产业化链条有机衔接，加快建立以企业为主体、产学研相结合的疫苗研发和产业化体系，建立国家疫苗储备制度，为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。要坚持在疫情可溯、可诊、可防、可治、可控方面合力攻关，通过打这场硬仗，掌握更多具有自主知识产权的核心科技，拿出更多硬核产品，为维护人民生命健康安全、维护国家战略安全提供坚实科技保障。

我国是一个有着14亿多人口的大国，防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险，始终是我们须臾不可放松的大事。要深刻认识到，重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战，必须把生物安全作为国家总体安全的重要组成部分，把疫病防控和公共卫生应急体系作为国家战略体系的重要组成部分。一方面要从体制机制入手，健全国家重大疫情监控网络，健全国家公共卫生应急管理体系，完善法律法规体系，尽快提高我国应对重大突发公共卫生事件能力和水平。另一方面要从科研攻关入手，加强疫病防控和公共卫生科研攻关体系和能力建设，统筹各方面科研力量，提高体系化对抗能力和水平，完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加大前沿技术攻关和尖端人才培养力度，加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。

战胜疫情，关键靠科技。既着眼当前急需加大科研攻关力度，又放眼长远加强战略谋划和前瞻布局，加强生命安全和生物安全领域重大科技创新，我们就一定能尽快提高我国应对重大突发公共卫生事件能力和水平，依靠自己的力量维护人民生命健康安全和国家长治久安。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 01 版）