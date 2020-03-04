昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓明确，北京调整境外人员入境隔离政策，凡是从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，无论中国人外国人均需居家或集中医学观察14天。

陈蓓指出，近期，新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，部分国家疫情发展很快，形势颇为严峻。一些海外留学生、务工人员回国意愿比较强烈。近几天，仅在伊朗的中国留学生从北京口岸回国的就有20余人。北京作为全国最重要的入境口岸之一，防范疫情输入风险的压力很大。为此，首都严格进京管理联防联控协调机制紧锣密鼓地研究应对方案，加强力量统筹，开展工作调度，应对境外疫情风险输入的工作全面有序铺开。

陈蓓指出，首先本市已经建立了口岸联防联控机制，组织民航局、海关、公安、卫健、外事、边检、机场等部门联勤联动，统筹做好信息通报、身份登记、健康监测、应急处理等工作。同时加强信息获知，通过驻外使领馆，提前了解伊朗等疫情严重国家留学生、务工人员的回国意愿，“我们将采取一批次一方案、一人一方案，确保有针对性的应对。这几天陆续就有从伊朗回国的相关留学人员，相关工作人员已经及时启动了工作预案，加强工作的对接，这部分留学人员已经全部得到了迅速妥善的处置。”陈蓓说。

其次，全面加强入境检验检疫工作。严格落实入境人员《健康申报卡》填报，实现全员、全项、电子化、可共享。陈蓓强调，本市将对境外入境人员严格落实隔离观察措施。据介绍，此前，本市对于过去14天内未在中华人民共和国境内停留，经北京口岸入境的人员，免除居家观察14天的要求，“现在，根据境外疫情变化，我们要对前期政策作出调整，凡是从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，如果是中转去外地的，严格按当地规定做好防疫工作；如果目的地是北京的，不论是中国人，还是外国人，都要实行隔离观察。在北京有固定居所的，纳入社区防控体系，居家隔离观察14天；在京无固定居所的，安排在指定宾馆集中医学观察14天。”陈蓓说。

此外，本市对到达北京的航班加强始发地健康安全提示，提醒乘机人员、乘务人员，全程佩戴口罩，加大途中体温检测频次。如果在途中出现体温异常情况的，开启相对独立的空间，保证相对隔离。

陈蓓表示，对在京的外国人将一视同仁，将统一按照北京的防疫要求，落实做好健康管理的一系列工作，“我们既要依法依规，严格落实四方责任，加强健康管理，又要讲求政策方法，体现尊重、齐心协力，共同应对疫情风险。”(记者 解丽 武文娟)

发布

昨日无新发病例 但境外输入风险持续增加

北京市疾控中心昨天发布，3月2日，北京市无新冠肺炎新发病例，无确诊病例活动过的小区或场所。

市疾控中心提醒，目前疫情形势仍然复杂严峻，境外输入风险持续增加，丝毫不能松懈大意。做好个人防护，避免聚集，减少接触仍是每个人的重点注意事项。文/本报记者 蒋若静

重点

本市将外籍人士纳入社区健康管理体系

市委组织部副部长张强在昨天的发布会上介绍，为做好外籍人士返京后的疫情防控工作，降低因境外输入引发社区传播的风险，近期，本市加强了入境健康管理，出台了外籍人士居住密集的社区（村）疫情防控的有关措施。其中，本市将外籍人士纳入社区健康管理体系。

他提到，返京外籍人士进入小区时需进行登记，填写基本信息、报告健康状况、了解防控政策。居家观察的外籍人士每天通过微信、电话或短信等方式报告体温检测情况。如有发热和呼吸道症状，要及时前往发热门诊进行诊疗排查。如出现确诊、疑似或密切接触者，将按既有医学程序处置。外籍人士在小区内有聚集性行为的，社区（村）工作人员要予以提醒和劝导，告知疫情传播风险。

社区（村）要结合小区外籍人士情况，制作相应语种版本的疫情预防和就诊手册、宣传海报、公开信等，通过上门发放、网络推送等方式，使外籍人士能够及时知晓。外籍人士人数较多且居住相对密集的地区，开通外语热线服务电话，受理外籍人士咨询，做好政策解答和心理疏导。本着自愿原则，社区可招募具备条件的外籍人士做志愿者，加强外籍人士与社区、物业、居民的沟通，共同做好疫情防控。

外籍人士居住密集的地区，要细化疫情防控工作方案，对社区（村）工作人员进行培训，讲清楚涉外工作注意事项，充分尊重外籍人士的文化习俗、生活习惯、宗教信仰等，开展工作时注意方式方法。房屋租赁中介企业和房东也要提醒租住的外籍人士做好个人防护，支持配合防控工作。他表示，以上措施在执行过程中，将根据本市疫情防控情况和境外疫情发展情况适时调整。

望京街道外籍人士须用期满“居家观察卡”换“出入证”

朝阳区望京街道入境外籍人士较多，如何防疫管理？在昨天的发布会上，望京街道办事处主任杨晓昇介绍，根据要求，望京街道对来自或者去过疫情比较严重国家的入境人员，均需要居家观察或集中隔离14天。其他外籍人士主动配合社区进行健康管理。

他表示，望京街道依托使馆等官方机构和商会、协会等民间组织发布北京疫情防控的相关政策，动员为外籍人士服务的中介机构在其返京前，提醒告知需要落实的防控工作具体要求。并通过线上线下等多种途径，广泛宣传北京市疫情防控政策措施。同时，在外籍人员抵京后进入社区前，望京街道会通过线上线下平台进行信息登记。第一时间掌握情况，与之取得联系，并制发具有温馨提示的居家观察卡，等居家观察卡期满后，凭借居家观察卡换取小区的出入证件。街道提供带有防护用品的服务包，并与其签订承诺书。此外，街道还为外籍人士提供健康追访和诊疗咨询保障。“从居家观察之日起，社区会同医疗机构开展一日两询，随时掌握居家观察人员的健康状况，并提供健康跟踪监测和医疗咨询服务。”杨晓昇说。

杨晓昇还现场分享望京街道的一则具体事例。2月27日上午，在北京市朝阳区望京街道某社区，一位25日从韩国返京的外籍人士致电社区居委会，称身体不适，体温出现起伏并伴有呕吐症状。社区第一时间联系120急救车，立即将其送往医院。后经医疗机构诊断排除了新冠肺炎。该人士于次日返回社区，继续居家观察。社区第一时间发布相关信息，及时消除小区居民的疑虑。(记者 解丽 武文娟)