湖北继续采取最严格防控措施

3月3日，湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会，介绍全省疫情医疗救治工作情况。

湖北省人民政府副省长杨云彦介绍，湖北的疫情形势依然严峻复杂，全省还有2万多名患者在院救治，6000多名重症、危重症患者仍需加大救治力度；增量风险仍然没有得到根本控制。

湖北重症床位配置基本能满足需求

湖北省人民政府副省长杨云彦介绍，目前，全省各地市危重症床位配置已基本能够满足重症病人的救治需求。武汉市通过加快建设，重症救治床位大幅增加，已由“人等床”转变为“床等人”。

杨云彦表示，疫情情况正在发生积极变化。湖北省发热病人的人数持续下降，疑似病例和新增病例明显减少。特别是武汉市，新增确诊病例已经降到200人以内，暴发流行的势头得到初步遏制。同时，密切隔离人数持续上升，说明防控力度在持续加大。出院病人数量持续增加，重症和危重症病例、病亡人数持续下降，说明救治效果稳步提升，呈现向好的局面。

此外，资源力量正在聚集，医疗救治能力还在稳步增强。

还要继续采取最严格的防控措施

发布会上，杨云彦提到，目前，防控工作的总体态势还没有变，湖北的疫情形势依然严峻复杂。根据党中央、国务院关于疫情防控工作的决策部署，我们还要继续采取最严格的防控措施。

目前面临的主要问题是，消化存量的任务依然艰巨，全省还有2万多名患者在院救治，6000多名重症、危重症患者仍需加大救治力度；增量风险仍然没有得到根本控制，像武汉市每天还有三位数的新增病例；疫情防控仍具有不确定性，近期陆续发现一些无症状检测阳性患者，甚至极少数出院患者复检阳性的现象；疫情防控积极变化的基础还比较脆弱，一些老旧社区、特殊场所还存在着薄弱环节。

将有序关停方舱医院恢复正常就医

有记者在发布会上提问，下一步湖北省如何逐步恢复正常的医疗秩序？

对此，湖北省卫生健康委副主任涂远超介绍，目前湖北省已经有越来越多的市州出现新增病例零增长，针对这样一个积极的变化，一方面仍然不能够放松，采取最严格的措施进行防控；另一方面，也应该统筹考虑，解决好人民群众正常的就医问题。

涂远超表示，湖北省卫生健康委积极鼓励开展互联网诊疗服务，发挥好互联网医院的作用，为慢性病患者特别是复诊患者提供线上服务。同时，在严防严控基础上，重点保障急危重症、血液透析、肿瘤、孕产妇儿童等急需的医疗需求，指定首批重点医院转为提供综合性医疗服务。后期根据防控实际，逐步缩减新冠肺炎收治定点医院，有序关停方舱医院，分批分步逐步恢复正常医疗秩序。

此外，湖北省卫生健康委要求各级各类医疗机构实行预约分诊，推行慢病的长处方，可根据患者的情况，比方说一些慢病，处方可以延长至12—14周，通过这种分时段的预约、分诊以及长处方制度，尽最大努力减少患者在医院聚集，从而降低交叉感染的风险。

全国各地42322名医务人员援鄂

涂远超介绍，在中央组的协调下，钟南山、李兰娟、王辰、黄璐琦、张伯礼、陈巍、乔杰、仝小林等10位业内著名院士，集结他们的团队齐聚湖北。

截至目前，有344支医疗队、42322名医务工作者从全国各地支援湖北。在这些医疗团队中，重症医学科、感染科、呼吸科、心血管科和麻醉科的专家达到15000多人，援鄂医疗队直接接管病区，在救治过程当中发挥重要作用。(记者 张香梅)