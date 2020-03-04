革除滥食野生动物的陋习

新华社记者 董峻

3月3日是第七个世界野生动植物日。在新冠肺炎疫情引发全社会反思滥食野生动物陋习的当下，这一纪念日格外引人注目。人与自然和谐相处，应当从每一个人做起。与野生动植物共享美好的地球家园，才是符合生态文明的相处之道。

人类不是世间万物的主宰。在这个蓝色星球上，动物、植物、微生物的种类如浩瀚宇宙中数不清的繁星一样多。它们中的大多数都要比人类更早来到这个世界上，历经亿万年协同进化，合力构建了地球生态家园。每一颗小草、每一只动物、每一粒尘埃上的细菌，都是这个家园里的一分子。人因自然而生，与自然是一种共生关系，对自然的伤害最终也会伤及人类本身。一些珍稀物种的消亡、疫情疫病的暴发，都可能是大自然给我们的警告。

我国是全球生物多样性最丰富的国家之一，近年来通过系统实施濒危物种拯救工程，濒危野生动植物种群总体稳中有升。但不可忽视的是，在多年来经济列车高速奔驰的过程中，资源过度开发、污染不断加重，导致大量生态环境问题频发，相当数量的野生动植物种群受到严重威胁。以更大力度修复被破坏的自然生境、更快实现人与自然和谐共生，这既是经济社会可持续发展的新要求，也是建设生态文明的题中之义。

建设生态文明不是一个口号。追求舌尖上的文明要有具体行动。拒食野生动物是应当、也能够做到的餐桌上的文明。近年来，野生动物非法交易仍在一些地方广泛存在，“野味产业”规模庞大。十三届全国人大常委会第十六次会议日前已通过决定，全面禁止非法野生动物交易，革除滥食野生动物陋习。这为人们形成文明健康、绿色环保的生活方式作出明确行为规范。但这并不是全部，而只是起点。我们还可以做到：

——拒绝购买保护名录中的野生动植物工艺品；

——拒绝非法来源的药用野生动植物制品；

——拒绝饲养野生动物作为宠物；

——举报非法猎捕野生动物和采挖受保护植物的行为。

保护野生动植物，既要着眼点点滴滴的细微小事，更要自觉树立生命共同体的生态文明理念。今年的野生动植物日，我国确定的主题就是维护全球生命共同体。应当看到，野生动植物们栖息的山、水、林、田、湖、草，就是一个生命共同体。保护野生动植物，就要保障它们的种群安全，珍惜其根植的土地和水源，保护其赖以生存的栖息地和食物链，乃至我们共同呼吸的空气。

只有真正把生态文明思想融入经济社会发展各方面，融入我们每一个人的日常生活中，尽可能不打扰野生动植物，让鸟儿在林中畅快欢歌，鱼儿在海里自在遨游，才是地球生命的和谐共生之道。