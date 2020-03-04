“约不到口罩 提高权重”体现细节关怀

为了给多次未预约到口罩的市民提供机会，郑州市口罩预约平台工作人员与技术团队多次沟通，加快研发步伐，运用大数据算法，从3月3日开始，对多次进入口罩预约通道但未预约成功的市民，提高预约权重。这就意味着，没有预约成功的朋友们，将获得更多机会。（3月3日《郑州日报》）

自新冠肺炎疫情暴发以来，口罩成为公众外出的“标配”。作为疫情中的极易耗品，各地不同程度出现“一罩难求”的情况。为进一步做好疫情防控工作，缓解市民购买口罩难问题，包括郑州在内的许多地方政府纷纷向社会投放平价口罩，供市民预约购买。

应该说，预约口罩是个好办法，既解决了群众诉求，又避免了人员扎堆。不过，由于投放的口罩数量有限，远远不能满足全体市民的需求，导致预约口罩在一定程度上变成拼网速、拼手速。一些市民抱怨，由于网速和手速不够快，连续预约几天都约不到口罩。

“一视同仁、先到先得”的预约规则，看似公平合理，所有人站在同一起跑线上，实则存在“技术歧视”。对于手机性能好、网络速度快、操作水平高的这部分人来说，无疑具有天然优势，每次都有很大的概率可以预约成功。相反，对于其他群体尤其是老年人来说，或许还没等摆弄明白手机，口罩就已经被一抢而空。时间一长，很容易造成“马太效应”，少部分人总是能预约成功、大部分人总是预约不到。这显然有悖于政府部门投放口罩的初衷，也会引发人们对于预约公平性的质疑。

为了让更多市民获得机会，郑州近日对于口罩预约规则进行了更改。一方面，口罩预约由每日一次改为每日两次，每次每人限购5只改为10只，口罩投放数量从单日的15万只增长到20万只，预约成功后7天内不能再预约。另一方面，优化预约算法，对于多次预约不到口罩的市民提高预约权重，增加中签机会。提高预约权重，可以弥补这部分市民的技术劣势，使其不用靠拼网速和手速，照样有机会预约到口罩。这样的细节关怀，充分彰显了有关部门切实为百姓考虑的初心和诚意，能够让更多人感受到政策善意。

不只是郑州，其他地方也在不断对于口罩投放规则进行优化调整，最大限度保障机会公平。此前，广州一度遭遇口罩“预约难”问题，当地有关部门调研论证后，将原来的按提交预约登记先后次序排序先到先得，更改为在公证部门监督下进行随机摇号。摇号中签者在中签即日起，10天内不可进行预约登记和参与摇号。无论是提高权重，还是随机摇号，目的都是进一步兼顾公平性，让公共福祉惠及广大公众。

当然，这些都是次优选择，从根本上讲，还是要加大市场供给，改变口罩供不应求的局面。值得欣慰的是，国家发改委3月2日宣布，我国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。在有效解决一线医护人员的防护需要之后，下一阶段保供工作重点将逐步转向普通医用和普通口罩上来。对此，公众应保持耐心和信心，相信口罩紧缺状况会逐步缓解。同时，广大市民特别是已经有口罩的市民，要做到理性预约购买，将有限的资源留给急需急用的人。