16位专家建议 尽快启动新冠肺炎的康复医疗工作

3月1日，南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任励建安、中国康复医学会副会长黄晓琳、湖北省中西医结合医院副院长夏文广等16位专家提出建议，尽快启动新冠肺炎的康复医疗工作，以主动积极的功能训练为主，辅以少量的设备治疗，同时，建立国家或者地方级康复医疗队。

近日，非湖北地区的每日新增病例达到个位数，湖北和武汉下降至三位数；重症患者的数量也显著下降，目前已经不到8000人；武汉方舱医院2月28日空床数5600张，出现了“床等人”。

提出建议的专家们预测，武汉和湖北具有隔离医疗的资源将迅速出现冗余。

专家们认为，许多新冠肺炎患者，特别是重症和危重症患者，在出院时尽管核酸检测阴性，CT好转，但是很多人并没有恢复体能和生活独立能力，这是因为新冠肺炎的病理基础不仅是肺部，也涉及心脏、肾脏、肝脏、神经肌肉等。据初步了解，重症和危重症患者达到临床出院标准者，大部分有不同程度的运动能力和生活自理能力障碍，即使是轻症，也有部分患者伴有功能障碍。

2008年以来，我国的医疗服务就确定了预防—治疗—康复的基本架构。专家们在发布的建议中指出，新冠肺炎患者并非完成医疗救治就完成了医疗过程，恢复功能和回归社会才是医疗服务的终点。

专家们通过与湖北一线工作康复医务人员讨论，提出建议：首先，尽快启动新冠肺炎的康复医疗工作，建议湖北新冠肺炎重症救治病房配置有临床经验的呼吸康复治疗师。尽快在湖北省、特别是武汉市，整合现有医疗资源，建立康复服务体系。可以先将有空床的方舱医院和其他救治医院的独立病区转为康复病区或者康复医院。这些康复医院和康复病区可以收治达到临床出院标准但遗留功能障碍，需要康复医疗的患者。方舱医院则以收治病情稳定，但遗留一定程度功能障碍的患者。其次，建立互联网+康复服务体系，为轻症新冠患者提供居家康复服务指导。

同时，专家们建议，建立国家或者地方级康复医疗队。建议发挥各省级康复专业学会作用，组建国家或地方康复医疗队（包括医生、康复护士、呼吸治疗师、物理治疗师等），整建制或者与当地康复医疗力量合作，承担康复病区或者康复医院的工作。

专家们认为，新冠肺炎的康复医疗工作以主动积极的功能训练为主，辅以少量的设备治疗（例如理疗设备），对于现有医疗场地和环境不需要大幅度改造，按本专业的常规把工作开展起来。同时，针对这一新的疾病所致的心肺等组织损伤和各种功能障碍，探索中西医结合行之有效的康复治疗规范。

专家们还建议，应制定有针对性的康复方案。以心肺功能和慢性问题康复为主，同时关注心理康复。主要内容包括心肺功能训练、有氧功能训练、力量训练、体能训练以及日常生活能力训练等，另外积极开展康复宣教和随访工作，帮助患者减轻症状，提高功能，改善身心健康状态，逐步恢复参与社会活动的能力。（金 凤）