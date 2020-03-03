国家税务总局：税收大数据为企业复工复产提供精准服务

人民网北京3月3日电 （许心怡）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税收大数据特别是增值税发票的数据，具有客观、全面，及时反映企业复工复产和经济运行情况的独特优势。国家税务总局注重切实发挥税收数据的优势，为支持疫情防控和企业复工复产服务。

蔡自力介绍，国家税务总局注重从两个层面切实发挥税收数据的优势：一方面，持续跟踪反映企业复工复产情况，服务各级党委政府决策。用增值税发票数据对春节后复工以来全国企业开票户数和金额按日进行统计，并与去年的情况开展比对分析，反映企业复工复产的进程。增值税发票数据显示，复工第一周（2月10日-14日），全国企业日均开票户数与去年正常状态相比还较低。第二周（2月17日-21日）开始回升，较第一周提高了10.3个百分点。第三周（2月24日-28日）进一步回升，较第二周提高20.2个百分点，表明企业复工复产明显提速。同时，各地税务机关结合本地实际向地方党委、政府及时提交了相关分析报告，为精准稳妥地推进企业复工复产提供决策参考。

另一方面，及时开展企业产销对接分析，精准实施帮扶。助力企业复工复产，畅通上下游产业链。税务部门利用增值税发票数据，深入细化分析，精准帮扶上下游企业实现产销对接，助力疏通产业链的堵点。比如，浙江省税务局建立了原材料替代供货商快速响应机制，为短缺原材料企业精准匹配供货商，目前已为117家企业解了燃眉之急。又如，山东省税务局在了解到某药用玻璃公司因交通运输受阻、防疫物资无法配送的情况后，立即用大数据筛选出信誉度高又有承运能力的物流公司，供企业选用，保障了驰援物资的正常运送。

蔡自力表示，下一步，税务部门将进一步用好税收大数据，持续开展好分析，更好地为支持企业复工复产和经济发展服务。