财政部：特殊时期出台带有阶段性、针对性和精准性的应对疫情政策

人民网北京3月3日电 （许心怡）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，财政部税政司司长王建凡表示，今年疫情发生以来，财政部有应对疫情的一些应急政策，确保重点企业的物资供应，还有生活服务业有一些政策，以及小规模纳税人降低征收率，湖北省免征小规模纳税人的增值税，这些是特殊时期带有阶段性、针对性、精准性的政策。

王建凡介绍，近几年持续实施减税降费，特别是2019年更大规模的减税降费，全年减税降费总额超过2万亿。2万亿的减税降费政策里主体都是制度性减税，减税既有长期的，通过制度固定下来的减税政策，也有阶段性的临时政策，去年总的减税降费大礼包里面主体是制度性的减税。制度性减税今年还要继续实施。比如增值税标准税率降到13%，3个点的降幅，这个政策今后会成为一个制度性安排。

王建凡指出，在现行税收优惠政策体系中已经有一些针对小微企业的政策，有制度性的安排，也有阶段性安排。比如针对创新的政策，每一次重大公共卫生事件会催生一些新兴产业，要求这些产业在研发方面、技术创新方面要加大投入力度。现有的政策中，研发费用加计扣除，由原来50%的加计扣除的比例提高到75%，适用所有企业。高新技术企业可以享受15%的优惠税率，法定税率是25%。还有支持创投的政策，这都是和创新活动有关。在绿色发展方面，针对新能源、资源综合利用还有一系列的政策，在企业创业，包括复工复产，都有对应政策，企业都可以享受到。

王建凡强调，财政部会根据疫情发展态势，根据宏观经济发展的要求，对现有的政策体系进行跟踪评估，对于经济运行过程中出现的各种新情况新问题还会加以研究，及时完善政策。