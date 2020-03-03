财政部：脱贫攻坚未受疫情影响 仍大幅增加投入力度

人民网北京3月3日电 （王国菁）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵表示，为实现2020年我国全面小康的目标和打赢脱贫攻坚战的目标，财政部会同相关部门出台了一系列的政策，统筹推动疫情防控和脱贫攻坚工作的开展。

符金陵表示，今年脱贫攻坚的投入力度没有受疫情影响，仍然大幅度增加。一是继续加大投入力度。2020年继续大幅增加中央财政专项扶贫资金规模，进一步地完善资金分配机制，重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，加大对挂牌督战地区、巩固脱贫成果和易地扶贫搬迁后续扶持的支持力度。

二是及时出台应对政策。财政部会同国务院扶贫办等部门联合印发指导文件，明确今年财政专项扶贫资金向疫情影响比较严重的地区倾斜，重点向产业项目倾斜，加大对受疫情影响比较大的产业扶贫项目生产、储存、销售、运输等环节的支持，解决农产品“卖难”问题。

三是有序地推进重点工作。最近财政部专门印发了脱贫攻坚领导小组工作要点，明确了2020年财政部脱贫攻坚工作的十项重点工作，这些工作都在积极有序地推进。