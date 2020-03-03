社区防控做的是“隐形”工作

日前，中国疾控中心结核病预防控制中心助理研究员张灿有从武汉发回日记，摘录如下——

2月16-18日

好消息越来越多，社区发热就诊数量下降趋势明显，由减半再到个位数，核酸检测流动小分队解决了检测不及时的问题，隔离点反映中医药对于预防轻症转重症效果良好等等。

我想鲁迅先生的一句话：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。”

2月19-20日

这两天，我们走完了江岸区所有的17个街道，工作落实越来越到位，一些小问题我们都给予了及时地指导和反馈。

基层工作人员有社区干部、有下沉干部、有退休医务人员和党员、有志愿者，他们是社区工作的主力军！为居民买药、测量体温、把守门岗、走街串巷，经历一个月的奋战，他们仍说：“为了控制疫情，我还能坚守！”他们中有一家3口都奋战在一线，有回家探亲报名成为志愿者的援藏教师，还有更多顾不上孩子的父亲母亲！当你真正走到他们身边，感受那种氛围，感受那种力量。致敬这些平凡而又伟大的社区工作者！

武汉的疫情关乎最终的胜利，我们还不能有任何懈怠，我的战“疫”也还在继续。

社区走访

2月21-23日

随着疫情防控工作的推进，工作重心也在不断调整。目前，社区防控的框架已经建立，发挥我们的专业优势提供必要的培训和现场指导。我们将对社区开展了“回头看”，同时也考虑要对高疫情街道进行重点帮扶，这也将是我们未来一段时间内的重点工作。

最近，我们关注了封闭管理下如何做到居民购买的食品和日用品等的有序派发和接收，分楼栋分时段发放和无接触式接收是减少人员聚集和交叉的有效方法。我们提出了要对团购送货员、快递小哥、跑腿代买人员进行症状双监测（其居住小区和供职单位），及时发现潜在风险。养老机构也是一个需要重点关注的场所，老年人机体免疫力弱，合并基础疾病多，感染后容易进展为重症。区指挥部已提前下发了《关于进一步做好全区养老机构疫情防控工作的通知》，为防控提供了依据。

在走访一个密切接触者隔离点的过程中，我们了解到一个让人感动落泪的故事。一个刚满3岁的小朋友住进隔离点，他的父母都是新冠肺炎的确诊患者，分别住进了定点医院和方舱医院，他们不能冒险把他带在身边。街道的一位社工主动要求住进隔离点照顾这个孩子，而她自己是一个健康人！正如基辛格所说：“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好”中的那个“最勇敢的人”！

2月24日

今天的武汉再次尝试“入夏”，25℃的高温直接跳过了“春天”。

我们社区防控组的几位同事来到北京医疗团驻地召开了一次简短高效的会议，提前谋划未来的工作。北京医疗团领导帮助工作组协调了会议场地。

今天是农历的二月初二，按照民间习俗要理发剃头，医疗团还特别细心考虑到社区防控组的同事来武汉工作接近三周了，为每位队员都预约了理发。

北京医疗团的医生和护士在得知社区防控组的专家来到驻地后纷纷过来询问情况，了解社区防控的进展，他们表示社区防控做的是“隐形”的英雄工作。虽然没有治愈患者，但源头上的控制避免了新病例的产生，给医疗团队救治患者减轻了极大负担。大家笑称：“社区控增量，医疗减存量，我们是一条战壕里的战友！社区组和医疗组二龙抬头，齐心协力拿下这场战役的胜利！”

2月28日

亲戚洪姥姥得知我来武汉工作后，专门为我写了一首诗，反复修改了好几遍，去超市买东西时还在不断琢磨平仄格律。姥姥太可爱了，让我很感动。

（人民日报中央厨房·健康37℃工作室王君平整理）