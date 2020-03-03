国家卫健委：重视血液安全供应工作 保障临床医疗救治

人民网北京3月3日电 国家卫生健康委医政医管局于2日在官网发布的《关于进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间血液保障工作的通知》（以下简称“通知”）显示，新冠肺炎疫情发生以来，各地高度重视血液安全供应工作，加强无偿献血宣传动员，启动血液调配机制，有力保障临床医疗救治。近期，随着正常的医疗服务秩序逐步恢复，临床用血需求大幅增加，部分地区出现血液紧张的问题。

通知要求，落实分区分级管理，完善血液保障策略。各省级应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）应当认真落实分区分级差异化管理要求，将血液保障供应与正常医疗服务恢复同部署、同落实。

通知强调，要加强宣传动员工作，提供优质献血服务。各地结合实际情况，加强无偿献血宣传工作，鼓励利用电话、互联网开展献血者招募，弘扬无私奉献和献血救人的人道主义精神，做好无偿献血社会动员工作。做好清洁消毒，改善献血环境，保障献血者权益及献血安全。

通知还提出，健全血液预警机制，加强科学合理用血。各级卫生健康行政部门应建立血液库存和血液安全预警机制，当血液库存低于5天使用量的，应当启动血液应急保障预案，并向同级人民政府报告。将临床合理用血工作作为保障医疗质量安全的重要内容，加强医疗机构临床用血管理，实现临床用血精准化，有效节约血液资源。（董童 实习生严陈琛）