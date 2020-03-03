春种一粒粟　秋收万颗子——河北春耕备耕一线见闻

春种一粒粟，秋收万颗子。又是春播生产最佳时节，在做好疫情防控的同时，河北各地正掀起春播生产的热潮。

千亩春麦播幸福

初春时节，寒意仍存。河北昌黎县种粮大户陶向琳和几位社员却干得热火朝天，为播种春小麦而忙碌。伴随着几台大型农用机械轰鸣声，翻地松土、秸秆还田、施肥下种……全程机械化让种田不再是难事。

说起种粮大户，人们可能直接想到“皮肤黝黑、历经沧桑”的中年大叔，但是眼前的陶向琳却让人惊讶，他刚过而立之年，既有传统农民的朴实与勤劳，也有现代年轻人的头脑和睿智。

在印度顺利完成七年学业后，陶向琳毅然返回家乡从事农业规模种植。

经土地流转，种植面积从１４０亩增加到１９００亩。陶向琳告诉记者：“虽然疫情还没解除，但是今年的墒情特别好，肯定会有一个好收成。”

“足不出户”种好田

河北肃宁县李庄村村民张华种了两个西红柿大棚，尽管用心管理，还是出现了病害，可他并不着急，微信联系了县植保植检站技术员，把病害叶片拍照上传并说明情况，技术员第一时间告诉他如何解决。

为张华解难题的技术员名叫刘运涛，根据张华上传的照片和语音说明，他判断这次病害是由于作物免疫力和抗逆性差造成的。刘运涛建议张华实施叶面喷肥，提升作物抗逆性和免疫力，也可以冲施“国光根莱士”刺激作物根系生长，提升免疫力。

特殊时期，到哪里去买这些农资？张华犯了愁。刘运涛介绍，县农业部门联系了县域主要农业企业和门店，形成了网络直销，在手机上一点，所需化肥农药就能送到地头。张华试了一下，当天下午农资就送到了他家大棚。

据了解，肃宁县先后核准颁发《农产品（农资）跨省跨市运输通行证》６５件，使农业运输车辆规范安全畅通无忧。肃宁县植保植检站负责人宋同心说，通过“点对点”网络会诊，按照农技人员“处方”精准派送植保套餐，双方不见面就能让农田“吃饱喝足”，确保农作物健康生长。

农资充足保供应

“供销社真是咱老百姓贴心人，什么事都替咱想到前边，化肥农药直接送到家门口，不用担心疫情传染。”河北魏县野胡拐乡蔡东村村民杜晓磊说。

据魏县供销社主任蒿要领介绍，魏县供销社积极联系生产厂家，安排多部“供销社春耕物资供应”专用车辆，组织化肥、农药等生产资料送货下乡，截至目前，已配送化肥６００多吨。

在唐山市丰南区西葛镇建立农机维修点，一台台农机整齐地排列着，师傅们正对有问题的农机进行维修。为了给春耕做好准备，春节后，网点负责人刘建立就开始组织人手对群众送来的机具进行维修。刘建立说：“我们已经修理了十几台机器，还有老百姓陆续把机器拖到店里来。”

据了解，唐山市积极调拨储备化肥、农膜、农药等物资，各生产资料经营单位已准备玉米、水稻、棉花等各类优质放心种子２９９７７吨，各类农用化肥１４．６万吨，农药２８３３吨。同时，以农机具操作、保养、故障排除等实用技术为重点，培训各类农机操作人员２．３万人次，累计检修各类春耕春播机具７．８万台（套）。（记者王昆）