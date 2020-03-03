地绵万里逐春光——疫情下的江淮农业生产保卫战

人误地一时，地误人一年。从无人机除草到高效农机治虫防病，从昼夜不停生产肥料到开足马力配送农资，从传统生产到降本增效订单生产……惊蛰将至，受新冠肺炎疫情影响的江淮大地上，人们与时间赛跑，抢抓时机做好春耕备耕，全面打响农业生产保卫战。

抢农时：1台无人机=25个农民

2月中旬天气晴好，正是小麦除草时节。安徽省凤阳县府城镇十里程村种植大户刘金鹏为1500亩小麦的除草犯了愁。

他算了一笔账：一个工人一天只能喷洒20亩农药，为了抢农时，如果一天完成，要找75人打药。眼下仍是疫情防控关键期，不能这么多人聚集作业。

植保无人机解了他的燃眉之急。1500亩小麦连成一片绿海，农机专业合作社的3名“飞手”娴熟地操作控制器，3台无人机匀速低空飞洒除草剂，一天内喷药作业全部完成。

“飞手”宫明进说，他的无人机可载40斤除草剂药水，10分钟能完成10亩小麦喷药作业。“真没耽误农时，小麦收成看苗情会比去年好。”刘金鹏说。

在小麦主产区淮北平原，治蚜虫、防纹枯病是农事重点。

“农时不等人，既要适时又要快速，这就离不开高效农机。”濉溪县柳丰谷物种植家庭农场主刘超说，在政府补贴支持下，去年他花5万多元购买了一台自走式喷杆喷雾机，今年派上了用场。“一天作业700亩，往年租借小型植保机械，一天才300亩。”

高效植保机械成了农田病虫害防治的主力军。今年春耕期间，安徽省将投入各类农机具140万台，其中施肥播种机45万台套，机动植保机械46万台，植保无人机近4000台。

安徽省农业农村厅厅长卢仕仁说，截至2月下旬，全省共完成追施肥料1800万亩，除草1900万亩，和正常年景进度差不多。

保农资：“白+黑+口罩”

2月28日，记者在安徽辉隆中成科技有限公司的生产车间看到，戴着口罩的工人们正紧张地操作，一袋袋磷酸一铵（生产各种复合肥的基础原料）刚下生产线，便被装进排队等候的货车里，发往订单企业。

位于庐江县龙桥镇的这家公司，2月23日在当地政府的支持下复产。公司总经理许克信告诉记者：“全厂258名员工，227人到岗，员工岗上分餐，防控严格。镇里4名干部驻厂帮扶，协调各个卡点物资顺畅进出。”

“湖北是全国磷酸一铵重要产地，受疫情影响，目前磷酸一铵供应十分紧张。为保障春耕备耕的农资供应，我们采取24小时三班倒，满负荷生产，磷酸一铵日产量已从复产当天的400吨增加到590吨。”许克信说。

走进凤阳县城的凤凰岭农资超市，各类化肥、农药有序排列在展示架上。工人正把一袋袋化肥从超市里搬到货车上，准备送往农户。

这家农资超市是安徽凤凰岭田田圈农业股份有限公司的一个网点。“政府及时给我们办了绿色通行证，下乡送农资很方便。”公司总经理郭传兵说，公司在全县100多个网点开足马力，有时晚上还在给各个网点配送农资。

截至2月28日，安徽省肥料、农药和种子企业复工率分别达77%、86%和78%。安徽省农业农村厅乡村产业发展处处长杨亚明说，种子、化肥、农药等农资备货充足，能满足全省春夏农业生产需要。

增农效：“订单”更“定心”

除了小麦、油菜田管外，安徽各地备耕正有序推进。

“我们刚刚谈妥育秧营养土的土源，正在进行育秧流水线、插秧机调试保养。”安徽丰泰农业服务有限公司副总经理吴林说，往年正月初八开业，受道路管控等影响，今年开工推迟了22天。

这几天，吴林加班加点联系种粮农户，截至2月29日，已签订机插秧服务订单1000多亩。位于霍邱县的这家公司提供机插秧、植保飞防、农资销售等服务，有4条育秧流水线、20台插秧机等。

机插秧带来节本增效。霍邱县种粮大户徐士清说，与人工插秧相比，机插秧成本每亩可降低40元。1台插秧机一天能插秧40亩，相当于50个人工。

“机插秧服务越来越受欢迎，公司在去年2万多亩订单的基础上，今年预计将达到3万亩。”吴林说。

增加效益的不光是订单服务，还包括订单生产。

早稻种子2000斤，复合肥5000斤，尿素4000斤，双晚稻种子1800斤……2月29日，南陵县乐农水稻种植家庭农场主徐文正，一边整理水稻生产的农资，一边盘算扩大订单生产面积。

徐文正去年首次尝试订单生产，他联合10家家庭农场和1家米业公司签订2000亩优质稻订单生产合同，全程采取绿色高效的生产模式，比传统生产模式亩均增收200余元。

“我今年准备把订单生产面积从120亩增加到300亩。”尝到甜头的徐文正说。

根据南陵县农业农村局近期摸底调查，今年全县面向种植大户推广优质、高产、抗病新品种，粮食加工企业已和粮农签订订单近20万亩，并保证高于市场价回收。（记者刘菁、王圣志、姜刚、程士华）