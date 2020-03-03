医护人员为我们守护健康和生命

一个多月以来，医护人员冒着生命危险，冲上疫情一线，用生命实践了他们的希波克拉底誓言，赢得了全社会乃至全世界人民的敬佩与尊重。

当人们一个接一个地倒下却对病毒还知之甚少，当医疗物资短缺，医护人员的自身安全还不能完全得到保障，特别是明知道这样的危险很有可能带给他们的亲人，医护人员还是义无返顾地选择了奉献与牺牲。他们也是普普通通的血肉之躯啊，他们有父母有孩子，他们既有生活的重压、工资待遇的烦恼，也有柴米油盐的琐碎。平日里，谁也无法保证绝不把生活中的一丝情绪带到工作现场，但在这个生死关头，他们没有退缩，而是以命相拼，既然选择了这份职业，就会在这样的重大关口生死相许！

原本打算正月初八举行婚礼的彭银华医生，把结婚请柬锁进抽屉，在大年三十也没有回家陪陪未过门的“妻子”，而是“我年轻，我先顶上！”让自己年仅29岁的生命永远定格在救死扶伤的战场上；武汉武昌医院院长刘智明感染病毒而殉职，在最艰险的日子里始终坚守一线，用牺牲践行誓言，用“爱花爱草爱生活”的51岁生命，留给人间一个医者仁心的榜样；出生于医务世家的夏思思，是一个活泼开朗的“90后”，工作从不挑三拣四，明知道病人是高度疑似感染者，却毫不迟疑回来上班，不幸感染，因公殉职，她两岁的儿子会记得妈妈是舍己为人的英雄……无数医护人员日夜奋战在充斥病毒的医院，困了就倒在地上打个盹，脸上被层层口罩勒出了血痕，怕去厕所不敢喝水，为了不浪费一件防护服！他们，不是顶天立地的大英雄又是什么？

这不仅仅是某一个人的英勇，而是医护人员的全体奉献；这不是一时的冲动与勇气，而是这个职业、这个行业的铮铮誓言。正因如此，“白衣天使”成为他们的代名词，“致敬英雄”成为涌动在人们心里的强烈情感，“最美逆行者”成为无数人能够安心生活的坚强依靠。

以心换心，英雄的行为点燃了普通人心中的善良与感动。武汉的志愿者们组织起来，各行各业的人们汇聚到一起，组成汽车队、摩托车队，冒着危险运送医疗物资，接送医生上班下班；一位湖北菜农开着机动三轮车往返七个来小时，把新鲜蔬菜送到了医护人员居住的酒店，手脚冻得麻木，却坚决不肯收下一分钱；全国各地的百姓、企业捐款捐物，无关贫富，心诚意诚；每一次医护人员派往武汉都如壮士出征，受到了老百姓最高的礼敬；警车开道，护送完成任务的医护人员集中疗养，所有的交警与志愿者们列长队，向他们敬礼。也许普通人无法做出更多的事情，但也尽力用自己的方式表达感恩：武汉市民从朝向援鄂医护人员居住的酒店窗户挂出标语“逆行天使，感谢你们！”全社会发自内心的感恩与崇敬，营造出万众一心、同仇敌忾的社会氛围，小我升华为大我，职责升华为使命，向人类共同的敌人而战。

事实上，在这样的艰难时刻，不仅是医患关系，人与人之间也展现出最美好的一面。但即使是在这样的氛围中，也还是存在着不和谐音。在这样与病毒抢夺生命的时刻，理解与宽容成为人与人之间最好的润滑剂，即使有一些摩擦，不应也不会影响大家同心协力战胜病魔的决心与态度。

医患关系，说到底是人与人之间的关系，绝不能扭曲成金钱与商品的关系。这次新冠肺炎给我们的教训，应该是把更多的精力与时间放在建立预警机制、推动医疗改革、提升管理水平、改善待遇环境、健全保障机制上，使得医患关系回归到健康和谐状态。

每一个人，都是父母的孩子，都是有血有肉的鲜活生命。记住所有医护人员为这个社会的无私奉献吧，也竭尽所能去尊重每一个生命个体，用宽容与理解，同情与信任，尊重与感恩，去建立健康和谐的人际关系，营造文明共处的社会环境，少一点戾气，多一份包容，让每一个身处其中的人感受到爱与温暖，也向社会回报爱与温暖。