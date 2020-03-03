中国妇女报·中国妇女网记者从2日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上了解到，近几日全国新增出院人数持续波动上升，武汉疫情快速上升态势得到控制。

全国新增出院人数持续波动上升

据介绍，截至3月1日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例202例，其中湖北占196例。这意味着，湖北以外，其他省份新增确诊病例仅为6例，连续4天保持个位数。国家卫生健康委员会新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近两周来，全国新增确诊病例数和新增疑似病例数总体呈下降趋势。新增出院病例数呈持续波动上升，近几日在3000例上下波动。

米锋表示，以上信息提示，武汉疫情快速上升态势得到控制，湖北除武汉外，局部暴发的态势也得到控制，湖北以外省份疫情形势积极向好。下一步要紧紧围绕社区防控和医疗救治两个重点，由全面防控向群专结合、精准防控转变。

托幼机构复学要做好健康状况摸底

在回答低风险地区托幼机构如何做好复学准备的问题上，中国疾控中心研究员张流波表示，目前，托幼机构幼儿多、抵抗力低，并且对消毒用品也比较敏感，对这些地方应着重采取以下防控措施：

第一，开园前的准备。开园前对幼儿园进行彻底的清洁和消毒，要保证教室的通风，做好相关物资的储备，让幼儿园的老师掌握这些防控知识。除此之外，最关键的一点是要对全体教职员工及孩子们的健康状况进行摸底，只有健康的才能入园。第二，开园后，如果疫情结束了，开园时可以按照正常教学秩序进行，如果还有病例就一定要采取相应预防措施，要做好应急预案，特别是对于环境、物品的清洁消毒，手卫生、个人防护都要加强。第三，当出现了疑似病例时，一定要按照应急预案进行处理。

将尽快推动出台生物安全法

国防部新闻局局长、新闻发言人吴谦表示，这次疫情的发生，更加凸显了生物安全的重要性。中国将尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

吴谦表示，加强国家生物安全是各国的普遍做法，国际上对生物安全问题向来十分重视。1992年，联合国环境与发展大会通过《21世纪议程》和《生物多样性公约》，专门提到生物技术安全问题。我国从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，决定把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。

吴谦还表示，已有多国防务部门和军队领导人向中国表达慰问，并向中方捐款捐物。（记者 彭芸 见习记者 陈姝）