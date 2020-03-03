厦门推出全民健身新赛事
居家健身有了线上运动会
人民网福州3月2日电 （记者刘晓宇）福建省厦门市推出全民健身新赛事：2月29日，2020年厦门市居家健身线上运动会举行了线上开幕式。
线上运动会开幕式发布在厦门市体育局官方微信公众号“厦门体育”和厦门智慧体育服务平台“Ai运动”、海西晨报官方微信上，向厦门市民介绍了比赛规则和意义，倡导厦门市民疫情期间少出门，少聚集，居家运动健身。
主办单位厦门市体育局介绍说，本次运动会旨在邀请市民积极参与居家健身运动，只要按照要求拍摄运动视频就能成功参赛，还有机会获得精美奖品。
本次线上运动会以厦门智慧体育服务平台“Ai运动”为报名平台，以提交抖音视频为参赛形式。运动会不为纯竞技，视频时间仅限一分钟，参赛者不比拼更快的速度或者更多的次数。
比赛设置4组不同类别的运动项目：操类项目，包括工间操、八段锦；展示项目太极拳；体能三项，包括跳绳、仰卧起坐（女）或俯卧撑、开合跳；趣味两项，包括急速躲病毒和快速平板两个小游戏。参赛者可根据自己的兴趣或特长选择合适的项目录制参赛视频。
组委会称，对于赛事各类奖品，经评审和公证后，将合理安排时间通知获奖选手分批领取奖品，避免造成人群聚集。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 15 版）
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