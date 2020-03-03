用来抵御新冠病毒的消毒剂 会引发哮喘吗？

宅在家里消消毒，买菜回来消消毒，出入小区消消毒。一场疫情，让消毒剂成了普通人大战新冠病毒的必备武器。

但也有人担心，大量使用消毒剂会不会给健康带来风险。比如，会诱发哮喘吗？

专家的回答是，有可能。

消毒剂可能成为哮喘诱发因素

“新冠病毒来袭，勤洗手、戴口罩、定时通风和消毒，成了老幼皆知、妇孺共守的日常习惯。” 上海长海医院主任药师王卓说，然而在全社会都特别重视环境消毒、空气消毒的过程中，消毒剂可能会成为一些哮喘患者发病的诱发因素。

王卓介绍，哮喘发病的危险因素包括宿主因素（遗传因素）和环境因素两个方面。哮喘患者多数都属于过敏体质，他们对环境中某些特定的过敏原产生超敏反应，有时就表现为哮喘的急性发作。

“常用的消毒剂产品按照成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂。” 王卓说，其中许多带有刺激性气味，特别是浓度过高、喷洒过于密集时，容易刺激皮肤黏膜或诱发咳嗽、哮喘。

鉴于此，王卓提供了几条建议：应该按照各种消毒剂的说明书正确使用消毒剂；使用消毒剂时，不应正对着人喷洒；如果哮喘患者对某种消毒剂特别敏感，可尝试换用其他类别消毒剂；一旦诱发哮喘，一定要及时应用迅速起效的哮喘症状缓解药物（如沙丁胺醇气雾剂等），并尽快脱离诱发环境。

居家哮喘患者要注意防过敏

这场疫情，正值冬末春初换季时分，四川大学华西医院主管药师严郁建议，居家哮喘患者一定做好防过敏准备。

“过敏是哮喘常见诱因。”严郁说，目前常用的消毒剂也有诱发过敏可能，应注意正确使用。

除此之外，严郁建议，居家哮喘患者要寻找生活中的过敏原，并做好防过敏措施。常见过敏原包括但不限于：尘螨、花粉、烟味、汽油味、油漆味、冷空气、真菌、猫、狗毛等。

“居家时注意保持室内空气流通及清洁，床品和衣服要勤洗勤换，保持干净。” 严郁说，同时要小心通风过度而导致感冒，注意保暖。

在用药方面，严郁建议居家哮喘患者警惕药物过敏，常见药物如阿司匹林等也可能诱发过敏，因此居家哮喘患者要避免自行加用药物。

“居家哮喘患者一定要规范用药，不要自行停药或改剂量，注意正确使用吸入装置。有问题建议使用专业正规网络医疗平台咨询。” 严郁说。

严郁还建议，病情平稳者如有需要，可以一次性去医院适当多补充药品以减少疫情期间就医频次。但如果病情持续恶化，难以控制，建议做好防护，必要时及时就医。（本报记者 刘园园）