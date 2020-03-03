全力服务好治愈患者回家前“最后一站”

作为被征用的高校隔离观察点，武汉软件工程职业学院有5栋宿舍楼入住了700余位新冠肺炎治愈患者。这里是新冠肺炎患者回家前的“最后一站”。

据了解，目前，武汉多所高校宿舍被征用，作为治愈患者回家前隔离观察点，这些高校正努力支撑着这“最后一站”的有效、有序运转。

学校接到紧急任务

“晚饭要给患者加莲藕排骨汤，都准备好了吗？”

“舱里报修热水的都去检查了吗”……

2月27日，在武汉软件工程职业学院方舱（即隔离观察点）指挥部，值班副校长孙美华不停地询问着、协调着。

2月7日11点左右，武汉软件工程职业学院接到上级征用学校宿舍用作隔离点的通知，要求在2月8日清理出1000个床位，次日1000个床位又变为2000个。

“时间很紧！”孙美华记得，接到通知后，学校党委就紧急到校开会制定方案。当天下午1点左右，武汉软件工程职业学院教师高泽金就接到了学校发给教职工的紧急通知，“凡是在汉的老师，准备通宵奋战，清理宿舍用于建设隔离点”。

“接到通知时，尚未确定我们学校作为哪类人员的隔离观察点。但其实无论哪类人员入住，我们越快清理出房间来，他们就能越快有床位，让床等人，而不是人等床。”孙美华说。

几乎与此同时，同样被征用的长江职业学院正忙着协调不少湖北省内其他地区教职工返回武汉的通行证。2月12日，该校300多名党员、干部及教职工集结学校，经过一天一夜的清理，将8600多名学生的4万多件行李编号集中，进行单独物理隔离，清腾出宿舍1300间。

当时尚在湖北省其他城市的一位武汉轻工大学负责人在家里坐不住了，虽然还没有接到通知，“但万一学校被征用，我得在现场”。2月13日，他就通过办理通行证返回了不少人想逃离的武汉。一周后，武汉轻工大学被征用，腾出1000间宿舍用于新冠肺炎治愈者的隔离观察。

是考验也是“教育”

2月22日，记者来到武汉轻工大学采访时，学校已基本完成宿舍清理工作，正进行隔断施工，即安装防水布将宿舍两侧的学生床铺从天花板至地面进行了阻隔，留出中间通道部分摆放行军床等。

在这方面，不同学校的宿舍布置有所不同。记者从多所高校了解到，这主要是根据征用宿舍的区政府／指挥部以及疾控部门等相关部门的要求决定的。比如，有的将学生物品就在本人宿舍内进行规整、隔离；有的需要将学生宿舍中的所有物品集中存放于指定寝室中（除封闭的柜子外）。

武汉软件工程职业学院属于后者。1000间宿舍2000个床位的清理不是件轻松的任务，“我们连续3天都在打扫宿舍，绝大多数老师从早上8点打扫到晚上10点，累得腰都直不起来了”，很多老师家也没回，通宵加班。

尽管尽力保证学生物品安置好，但清理过程中还是闹出了一次“风波”。

“时间紧，任务重，清理过程有些细节来不及仔细处理，比如将清理出的生活垃圾、废弃纸袋、纸盒先直接扔在了天井。”孙美华也没想到，被扔在天井中的垃圾照片被发至网上，被不少网友误认为随意丢弃学生的私人物品。一时间，批评、质疑声汹涌而至，学校就此致歉，同时对学生进行了详细解释，并承诺学生物品若有损坏会进行赔偿。

“高校征用这件事对学校管理是一次考验，同时也是对学生上的一堂教育课，在疫情防控全国一盘棋的关键时刻，我们不能只想着自己。”武汉轻工大学这位负责人说。为了帮助学生了解、理解和支持学校的做法，该校已提前发布相关通知，并公布了相关院系负责人的联系方式以方便学生、家长随时沟通。

“疫情结束后，学校会进行无死角的严格消毒并经过严格检疫后，再科学安排学生居住。”长江职业学院校长吴昌友说。

努力服务好“最好一站”

仅仅清理出宿舍，还不够。

比如说，“这些人的吃饭、生活用品怎么解决？空调、热水是否都调试好了？”孙美华告诉记者，在清理宿舍的同时，学校开始联系安保、食堂等后勤人员返校复工，“有员工不愿意来武汉，我们去劝，给他们配备防护物资”。另一边，学校忙着购买、筹备隔离人员的生活用品，包括2000人份的牙膏、牙刷、洗脸盆、被褥等，以及约10万份一次性餐盒、筷子等。

“那时候，武汉有些物资很紧缺，比如说一次性餐盒，很难买到，交通也不方便。我们联系到一处货源，再联系车去拉，然后再联系下一处……”那几天，孙美华记不清自己接打过多少个电话，多处拼拼凑凑，在2月10日，学校布置好了2000个床位。

“晚上还喝到了莲藕排骨汤，挺意外挺惊喜的，平日里难伺候的爹爹婆婆在群里都一片‘感恩’。”一位住在该隔离点的张姓治愈者告诉记者，他把这里称为“方舱PLUS”，因为饭菜比方舱好吃。每天，他都会在朋友圈里更新“方舱PLUS”的日常，比如“发了指甲剪，太有爱了”“重返大学生活，只是少了睡在上铺的兄弟”。

按照政府要求，长江职业学院于2月14日已将生活设施配备到位，后勤集团已做好隔离人员的就餐送餐工作等。截至2月27日，已有247名新冠肺炎治愈出院患者正式入驻该校。长江职业学院党委书记李永健说，抗击疫情也是高校重要的课堂，生命比什么都重要，学校会尽全力服务好这些治愈出院患者的“最后一站”。

中青报·中青网记者 孙庆玲 来源：中国青年报