国家卫健委：“早发现、早报告” 发挥社区疫情监测作用

人民网北京3月2日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉表示，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”是传染病防控的重要措施，早发现和早报告是“四早”的基础。

周宇辉介绍说，国家卫健委在总结前期新冠肺炎防控工作经验基础上，组织专家制定了“四早”技术方案，同时建立和完善了新冠肺炎疫情监测网络，通过病例监测报告、聚集性疫情监测报告、社区疫情的监测以及单位和个人的监测，加强对新冠肺炎疫情的监测。

“其中社区疫情监测和单位及个人监测，主要强调要发挥社区和单位的作用，要管理好网格内人员，从健康监测、人员管理各个方面要做好相关工作。”周宇辉说。（实习生武雯婧）