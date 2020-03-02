国家卫健委：“早发现、早报告” 发挥社区疫情监测作用
人民网北京3月2日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉表示，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”是传染病防控的重要措施，早发现和早报告是“四早”的基础。
周宇辉介绍说，国家卫健委在总结前期新冠肺炎防控工作经验基础上，组织专家制定了“四早”技术方案，同时建立和完善了新冠肺炎疫情监测网络，通过病例监测报告、聚集性疫情监测报告、社区疫情的监测以及单位和个人的监测，加强对新冠肺炎疫情的监测。
“其中社区疫情监测和单位及个人监测，主要强调要发挥社区和单位的作用，要管理好网格内人员，从健康监测、人员管理各个方面要做好相关工作。”周宇辉说。（实习生武雯婧）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn