中国疾控中心：养老机构疫情防控要分类施策

人民网北京3月2日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明表示，对于新冠肺炎疫情的防控工作，养老机构是重要的场所。养老机构分为发生疫情的和没有发生疫情的两类，要分类施策。

施小明表示，针对没有病例的养老机构重点要做好四方面工作：一是加强护工、在院老人和管理人员的体温检测，防止输入性病例；二是加强对老年人尤其是患有慢病疾病的老人健康管理；三是当老人出现不适时，养老机构应及时与老人及家属沟通，达成一致后通过机构内医务人员处置；四是在医疗机构就诊后返回到养老机构，无论是老人还是陪同人员，都要隔离观察14天，没有异常后方可入住。

施小明说，对于有病例的养老机构，除做到上述四点外，还要开展三项重点工作：一是一旦确诊，立即把疑似病例或确诊病例送到定点医疗机构就诊，同时做好密切接触者隔离；二是养老机构需同时上报上级有关部门，在当地卫生健康民政部门指导下开展相关工作；三是新冠肺炎老人治愈后需返回养老机构的，应当隔离观察14天，没有异常后方可入住。