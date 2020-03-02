所有出入境人员必须进行健康申报

2月25日，青岛流亭国际机场海关人员向旅客示意填写《入境健康申明卡》供图/新华社

[截至2月29日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例35329例，其中重症病例7365例；累计治愈出院病例41625例，累计死亡病例2870例，累计报告确诊病例79824例，现有疑似病例851例。累计追踪到密切接触者660716人，尚在医学观察的密切接触者51856人。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，连续3天保持个位数。他说，近一周，武汉、湖北和全国确诊病例治愈率均持续上升，全国治愈出院比例达到52.1%。]

3月1日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法有效防控海外疫情输入有关情况。海关总署卫生检疫司司长林伟在会上介绍，海关对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”的检疫措施，并要求所有出入境人员都必须进行健康申报。

释疑1

旅居疫情严重国家的中国人如何回国？

外交部领事司司长崔爱民在发布会上介绍，在目前已经确诊病例较多的韩国、日本、意大利和伊朗等国，有不少的华侨和留学生等人员。目前，疫情比较严重的国家还没有完全断绝与外界的公共交通，所以我们在当地的人员可以选择以直航或者是中转绕道的方式回国。

“如果疫情进一步发展，我在当地人员的健康安全受到严重威胁，我们将采取必要措施，积极协助和安排他们回国。”

崔爱民表示，外交部协调国内有关航空公司，先后派出10架次的航班前往多个国家，接回了1314名中国公民。同时，还积极协助特区政府，从日本接回了钻石公主号上的近200名港澳特区居民。

此外他表示，从疫情严重的国家或者地区回国的人员，入境后应该遵守和配合当地有关疫情防控方面的措施。

针对我国公民在外滞留的问题，民航局飞行标准司司长朱涛则表示，民航局建立了国际航班计划协调机制，每周协调中外航空公司编排航班计划并定期发布，为中外旅客往来和物资运输提供必要的运输保障。

他说，下一步，民航局将根据疫情变化，与我国驻外使领馆保持密切联系，如有需要，将及时安排加班或包机接回我国在外公民。

释疑2

对外国入境人员防控措施有哪些考虑？

海关总署卫生检疫司司长林伟在会上表示，为依法有效防控海外疫情输入，海关总署全面启动健康申报制度，要求所有出入境人员必须进行健康申报，海关在口岸审核申报内容，严格排查有无症状、有无在14天内到过疫情发生地区或国家，以及有无接触史。

林伟介绍，海关总署将健康申明卡翻译成十种以上语言，开发旅客指尖服务小程序，出境人员到达口岸前即可使用手机填报，在口岸扫码验放，实现“网上报，码上通”。

“出境人员在到达口岸之前可以用手机来进行填报，海关在口岸对申报内容进行审核。”

他说，对于埃博拉、拉沙热等境外目前发生的一些重大传染病，海关将在口岸进行严格的入境检疫，防止这些重大传染病传入我国，造成疫情叠加。

此外，海关对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”的检疫措施。

他说，“三查”就是百分之百查验健康申报，全面开展体温监测筛查，严密实施医学巡查；“三排”就是对“三查”当中发现的有症状的，或者是来自于疫情比较严重的国家或地区，或者是接触过确诊病例、疑似病例的人员，要严格实施流行病学排查、医学排查以及实验室检测进行排查；“一转运”就是对刚才介绍的“三排”当中判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员、密切接触者四类人员一律按照有关规定落实转运、隔离、留观等防控措施。

崔爱民表示，中国各地会根据当地需要，对来自疫情严重的国家和地区的人员入境后加强检验检疫，比如测量体温、居家集中监测等，这些做法符合中国的法律法规，是疫情防控工作的需要，也可以有效阻止疫情跨国传播，对中外各方的疫情防控来说都是有利的。

他说，根据疫情发展情况，中国地方政府还将及时动态调整对外国来华人员入境后的疫情管控措施。

“我们对外国公民和本国公民一视同仁，执行没有偏差的相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，尊重他们的宗教和风俗习惯。他们所在的社区还将为他们提供必要的保障和协助，解决好生活方面的实际困难。”

释疑3

中国是否会对高风险国家人员暂停签证？

新冠肺炎疫情发生后，一些国家对中国公民采取了入境管制措施，目前疫情在中国以外的国家持续蔓延，中国是否会对高风险国家人员采取暂停颁发签证等限制措施？

对此崔爱民回应称，会考虑减少一些不必要的跨国旅行活动。

崔爱民说，“前一段时间，一些国家对于中国公民入境采取了不同程度的管控措施，大部分国家的有关做法都是出于维护本国和外国公民的健康安全及维护地区与国际卫生公共安全，有关举措是比较专业的、科学的，也是恰当的。对此，我们予以理解和尊重。但也有个别国家反应过度，采取了一些不必要的措施，对此我们也进行了必要交涉。”

他表示，目前看，中外人员交流的秩序总体上还是比较通畅的，没有太大的障碍。“我们愿与有关国家加强联防联控，共同强化口岸管控措施，加强检验检疫，共同维护好各国人民的健康和安全。”

释疑4

韩国人来中国躲避疫情是否属实？

在发布会上，有记者提问：韩国人来中国躲避疫情是否属实？对此，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛解释说，从2月23日到现在，来华韩国公民入境的数量日均1300人。从数据分析的结果看，航班满座的情况与疫情发生以后各个航空公司压缩了航班的数量有关，由于航班数量的减少导致机票紧张。

“从韩国来华的人数虽略有增加，但没有出现太大的波动，我们也一直在监测这个动向。”

他表示，从近期自韩国入境人员的成分看，主要以中国的内地居民为主，占到约七成，增加的人员当中也主要是内地居民居多，“目前没有发现有大量的韩国人涌入我国的情况。”

另据民航局飞行标准司司长朱涛介绍，近期，中外航空公司根据市场需求和疫情形势，减少了部分航班。

他表示，本周中韩间的航班总量已降至320班，预计下周将进一步减至每周276班；中日间航班总量下降至380班，预计下周进一步减至263班。

文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭