国家移民管理局：防疫期间来华签证到期可自动顺延两月
人民网北京3月1日电 （王国菁）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，疫情防控期间，来华签证即将到期或已到期在华外国人可自动顺延两个月。顺延期内无需办理延期手续，仍可在华合法居留或正常出境。
刘海涛介绍，对参与医疗救助、药品开发、学术交流等防疫抗疫工作的中外人士，各地公安出入境管理部门提供24小时加急办证服务。来华参加防疫抗疫交流合作或从事重要的商贸及科研活动的外国人和因急事来华事先未办签证的，可到入境口岸申办口岸签证。
“在华的外国人也和中国的公民一样，可以享受网上申请、寄递的申请，以及国家移民管理局官网境内外出入境政策调整即时查询服务。”刘海涛表示，疫情防控期间，为有效减少人员流动和聚集，降低交叉传染感染的风险，国家移民管理局推出了“互联网+政务”的服务措施。
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