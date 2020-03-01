世卫组织上调新冠肺炎风险级别 海关总署：防止疫情输入是工作重点

人民网北京3月1日电 （许心怡）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司司长林伟表示，针对世界卫生组织将新冠肺炎疫情全球的风险级别由“高”上调到“非常高”这样一个严峻的态势，海关总署按照国务院联防联控机制的统一部署，坚持全国一盘棋，依法防控、科学防控，将防止疫情输入作为当前口岸疫情防控工作的重中之重，在法律和海关职能范围内积极主动地开展工作。

林伟指出，海关总署密切跟踪研判境外疫情的发展，根据研判的结果，及时调整检疫查验的重点国家和地区。继续进一步严格查验健康申明卡，最大限度的发挥申明卡对高风险人员的精准识别作用。进一步加强体温筛查，现在已经实施了两道体温筛查，有效排查高风险人群。进一步加强对来自疫情严重国家或地区的交通工具的查验，全部实施登临检疫，做到输入风险早发现、早控制。进一步加强卫生处理，严格实施入境交通工具的消毒，切断传播途径。同时海关总署也要进一步加强与国务院联防联控机制各成员单位之间的沟通协调，密切合作，通力协作，共同防止疫情的传入。

林伟强调，当前，国内的疫情防控仍然处在最吃劲的关键阶段，海关将毫不松懈地严格落实各项防控措施，做到标准不减、力度不减、措施不减，继续巩固国内疫情防控已经取得的成效。