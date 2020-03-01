国家移民管理局：国际航班抵达前开展大数据分析 进行预排查

人民网北京3月1日电 （许晓华）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，新冠肺炎疫情发生以来，为有效防范疫情通过出入境活动传播，国家移民管理局主动收集并公布了有关国家入境限制的措施，提醒内地的居民尽量推迟或取消到国外或境外出行的计划。

刘海涛介绍，许多内地的居民积极响应回应国家移民管理局的劝告提示，自觉取消出行行程，以高度的自觉和十分负责任的行动，为国家防控疫情的扩散以及国际公共卫生安全作出了突出的贡献。

“随着近日海外疫情的风险逐渐加大，目前国家移民管理局已经把防范海外疫情输入风险作为当前最重要的一项任务来抓，从各个环节全流程地加强防范海外疫情输入的工作。”刘海涛说，在国际航班抵达前，国家移民管理系统开展大数据分析。对来自疫情重点国家和地区的有关人员，提前进行预排查，并将排查出的结果和有关的情况，通过与海关检疫等有关部门的联防联控机制，通报海关检疫部门，为及时有效对涉疫人员进行检测赢得时间，打出时间的提前量。

在国际航班入境以后，边检机关依法依规严格入境人员检查，发现在海外疫情突出地区有过旅行史、居留史的人员，迅速通报给海关的检疫部门进行检查检疫。移民管理部门同时还主动将相关国家和地区人员出入境的信息及时通报给人员入境地的属地政府和有关部门，为他们有针对性地开展疫情的排查管控提供信息的支持。

“下一步，我们将开展国际合作，通过双边或者多边的方式，推动相关疫情严重国家和地区的主管部门加强出入境合作和信息沟通，密切防疫检查的经验、检查的措施、检查的技术手段交流，从而共同防范疫情输入的风险，共同控制疫情从出入境的渠道传播。”刘海涛表示。