海关总署：内防输出、外防输入 坚决遏制疫情通过口岸传播扩散

人民网北京3月1日电 （王国菁）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司司长林伟表示，新冠肺炎疫情发生以来，海关总署依法科学采取严格的口岸防控措施，内防输出、外防输入，坚决遏制疫情通过口岸传播扩散。

林伟介绍，海关总署主要采取了四项具体措施：一是密切监测疫情，及时开展研判。海关总署密切跟踪国内外的疫情发展，多渠道全方位收集各种疫情信息。根据疫情发展变化的不同阶段，及时组织跨部门、多学科、多领域的专家开展联合的风险研判，根据风险研判的结果，有针对性地在全国口岸采取了一系列有效的应对措施，实现科学防治、精准施策。

二是全面启动了健康申报制度。要求所有出入境人员都必须进行健康申报，海关在口岸对申报内容进行审核，严格排查有没有症状，有没有在14天内到过疫情发生的地区或者是国家，以及有没有接触史。为了方便出入境人员的健康申报，海关总署将申明卡翻译成了十种以上的语言，并且专门开发了旅客指尖服务的小程序，出境人员在到达口岸之前就可以使用手机来进行填报，生成一个二维码，在口岸扫码验放，实现“网上报，码上通”。

三是严格开展出入境检疫。海关对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”这样的检疫措施。所谓“三查”就是百分之百查验健康申报，全面开展体温监测筛查，严密实施医学巡查。所谓“三排”就是对“三查”当中发现的有症状的，或者是来自于疫情比较严重的国家或地区，或者是接触过确诊病例、疑似病例的人员，要严格实施流行病学排查、医学排查以及实验室检测进行排查。所谓“一转运”，就是对“三排”当中判定的确诊病例、疑似病例，有症状人员、密切接触者四类人员一律按照有关规定落实转运、隔离、留观等防控措施，努力做到早发现、早报告、早隔离、早诊治“四早”。

同时海关总署也根据境外目前发生的一些重大传染病，比如埃博拉、拉沙热等，在口岸进行严格的入境检疫，防止这些重大传染病传入我国，造成疫情叠加。

四是强化联防联控机制，在国务院联防联控机制的统一领导下，海关与各个成员单位密切合作，通力协作，根据国家卫生健康委制定的防控方案及时修订口岸防控技术方案。进一步健全信息共享机制，打通信息交流的渠道，共享数据资源。同时，进一步健全联合处置机制，严格按照口岸防控技术方案的要求进行排查，畅通口岸病例的转运流程，妥善做好不同人群的处置，构建起多层次、全链条、立体化的防控体系，织密织牢防控网，严防疫情输入。