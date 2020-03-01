国家卫健委：全国治愈出院比例达52.1% 救治压力正在减轻

人民网北京3月1日电 （许晓华）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，近一周，武汉、湖北和全国确诊病例治愈率均持续上升，全国治愈出院比例达到52.1%，说明全国疫情防控总体形势持续向好，医疗救治效果明显，救治压力正在减轻。

2月29日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例573例，新增死亡病例35例，其中湖北34例，河南1例；新增疑似病例132例。当日新增治愈出院病例2623例，解除医学观察的密切接触者8620人，重症病例减少299例。

截至2月29日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例35329例，其中重症病例7365例；累计治愈出院病例41625例，累计死亡病例2870例，累计报告确诊病例79824例，现有疑似病例851例。累计追踪到密切接触者660716人，尚在医学观察的密切接触者51856人。

湖北新增确诊病例570例，其中武汉565例；新增治愈出院病例2292例，其中武汉1675例；新增死亡病例34例，其中武汉26例；现有确诊病例32959例，其中武汉27700例；这里面重症病例7107例，其中武汉6393例。累计治愈出院病例31187例，其中武汉19227例；累计死亡病例2761例，其中武汉2195例；累计确诊病例66907例，其中武汉49122例。新增疑似病例64例，其中武汉50例；现有疑似病例646例，其中武汉393例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例144例，其中香港特别行政区95例；澳门特别行政区10例；台湾地区39例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，连续3天保持个位数，新增疑似病例68例，新增死亡病例1例，重症病例减少36例。近一周，武汉、湖北和全国确诊病例治愈率均持续上升，全国治愈出院比例达到52.1%，说明全国疫情防控总体形势持续向好，医疗救治效果明显，救治压力正在减轻。下一步，要全面应对复工复产和国外病例不断增多所带来的风险，继续以湖北省和武汉市为工作重点，基于风险导向，坚持分区分级、科学应对。