运鸿集团的战“疫”时刻——家国情怀显大爱 践行责任有担当

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，运鸿集团积极响应，竭诚奉献，倾力相助，以自己的方式默默地为疫情防控做出自己的贡献。

1月24日，除夕夜，运鸿集团旗下子公司东丰物流，第一时间参与支援火神山医院建设。

1月29日，向湖北省红十字会捐赠人民币1000万元。

2月1日，向湖北卫视捐赠防护服、口罩、酒精防护物资；向武汉台北街社区卫生服务中心捐赠防护服。

2月2日，向武昌区医院及街道捐赠酒精消毒用品，向麻城市防疫控制中心捐赠防护服、酒精防护用品。

2月3日，向新洲区中医院捐赠防护服、酒精、口罩、退热颗粒等医疗及防护物资；向青山区国资集团捐赠防护服 、酒精防护用品；向湖北机场管理有限公司捐赠防护服、酒精防护用品。

2月3日，向湖北省公安厅机场公安局捐赠防护服、酒精防护物资。

2月6日，向孝感市孝南区疾控中心捐赠防护服、酒精、退热颗粒、维C等医疗及防护物资。

2月7日，向湖北省金融局捐赠防护服、酒精防护用品。

从2月22日直至疫情结束之前，董事长李玉保亲自指挥工厂生产希递康免疫胶囊，务必保证以最快速度将产品生产出来，产品出厂后由李玉保亲自带领集团员工下一线，持续向武汉市 、武穴市、孝感市疫情严峻地区捐赠希递康免疫胶囊产品，助力防疫攻坚战。

运鸿集团持续关注疫情的变化，尽所能地帮助疫区的人民和在前沿奋战的服务人员，积极履行社会责任和使命，与全国人民一起勠力同心，共盼春来。