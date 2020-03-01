世卫组织将新冠肺炎疫情全球风险级别上调至“非常高”

据新华社日内瓦2月28日电 （记者凌馨、刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞28日在日内瓦宣布，将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调至“非常高”。他同时强调，全球仍有机会控制新冠肺炎疫情。

谭德塞在当天的例行记者会上说，过去几天里，全球新冠肺炎病例和受疫情影响国家的数量持续增加，这一现象显然令人担忧。“我们已将新冠肺炎在全球范围的蔓延风险和影响风险评估上调至‘非常高’”。

谭德塞表示，几个国家出现了相互关联的疫情发展，但多数病例仍然可以追踪到密切接触者，而且并未发现病毒在社区自由传播的证据。

谭德塞强调，控制疫情的关键是阻断病毒传播链条。如果采取强有力的行动尽早发现病例、对病人进行隔离和护理、追踪密切接触者，“我们仍有机会控制这种病毒”。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）