世卫组织将新冠肺炎疫情全球风险级别上调至“非常高”
据新华社日内瓦2月28日电 （记者凌馨、刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞28日在日内瓦宣布，将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调至“非常高”。他同时强调，全球仍有机会控制新冠肺炎疫情。
谭德塞在当天的例行记者会上说，过去几天里，全球新冠肺炎病例和受疫情影响国家的数量持续增加，这一现象显然令人担忧。“我们已将新冠肺炎在全球范围的蔓延风险和影响风险评估上调至‘非常高’”。
谭德塞表示，几个国家出现了相互关联的疫情发展，但多数病例仍然可以追踪到密切接触者，而且并未发现病毒在社区自由传播的证据。
谭德塞强调，控制疫情的关键是阻断病毒传播链条。如果采取强有力的行动尽早发现病例、对病人进行隔离和护理、追踪密切接触者，“我们仍有机会控制这种病毒”。
《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn