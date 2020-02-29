其它疾病患者如何居家康复？专家：不完全卧床 尽量主动活动

人民网北京2月29日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，对于疫情期间个别患者如何在家中进行自我康复治疗问题，中日友好医院康复科主任谢欲晓表示，疫情期间不方便到医院的患者，首先主要保证不要完全卧床，在家里尽量主动活动，至少可以采取踏步练习，能站就少坐，能坐就少躺。即使是躺着，也要争取多翻身。

谢欲晓介绍，针对高血压、冠心病、糖尿病病人，强调药物治疗和合理饮食，运动锻炼方面注意保持日常常规活动量，可采取合适的居家运动方式，例如骑固定踏车、室内慢跑或快走，练习太极拳和八段锦等。但不主张突然增加运动量，造成运动过量以及跌倒的危险。

“针对中风瘫痪的患者，主要注意保持坐位，自己训练或者在家人辅助下从卧位到坐起、床边坐稳、从坐到站的练习。能站的话，争取每次站30分钟以上。在家训练走路时，如果没有家人在旁边扶持，一定要保证好手边有稳定的扶手或牢固家具可扶持，避免跌倒。”谢欲晓说。

她说，吞咽障碍患者往往是家庭护理的难题，也是容易造成反复的吸入性肺炎、肺部感染危险因素。患者在进食时，要把床头摇高或垫高至少大约30度，稍稍低头，在身体两侧垫枕头，使身体保持稳定，选择不锈钢稍厚一点、小一点的勺子，少量、慢慢进食。