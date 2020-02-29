专家：重症患者治愈后锻炼身体应遵医嘱

人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院康复科主任谢欲晓介绍了新冠肺炎轻症、重症患者治愈出院后锻炼身体的相关情况。

谢欲晓表示，对新冠肺炎治愈出院的患者，在继续做好安全防护和遵守两周医学观察前提下，针对不同类型的患者，根据患者心肺功能、心理状态、体能等，要因人而异、分类指导，给予适当、可行的康复干预。

谢欲晓介绍说，轻症患者出院后，康复主要以恢复体适能和心理调整为主，可以根据患者过去的运动习惯和爱好选择循序渐进的有氧训练，逐步恢复到发病前的活动能力。

对于重症患者，谢欲晓表示，重症患者符合出院标准后，可能少数人在一段时间内还存在全身虚弱、气短、呼吸肌无力和肌肉萎缩以及心理问题。对他们首先进行心肺功能以及全身功能评估，如果合并有高血压、冠心病、糖尿病，还要和相关专科大夫一同设计个性化的康复方案，包括呼吸功能训练和体能训练。

谢欲晓认为，重症患者做体能训练，尤其是做有氧训练方案时，要特别细致制定运动处方，逐步增强运动强度和时长。有氧运动每周要求训练3-5次，每次时间是20-30分钟。如果病人特别容易疲劳，要采取分段间歇性运动形式，比如从3-5分钟一小节开始，每天分3段进行，争取在第二周每段10分钟以上。