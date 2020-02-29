国家卫健委：日常门诊、住院服务不能一停了之
人民网北京2月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，现在要一手抓疫情防治和患者救治，另一手要保障好人民群众日常医疗服务需求，对日常门诊服务、住院服务绝对不能一停了之、一关了之。
郭燕红提出，针对高风险地区，比如湖北武汉，要以当前新冠肺炎防治和患者救治工作为重点，加强救治力量统筹。不仅要保障慢病患者医疗需求，还要保障如孕产妇、儿童和老年人等一些重点人群的日常医疗服务，更要保障急诊医疗服务。
郭燕红表示：“现在湖北省已公开了接诊非新冠肺炎患者的医疗机构名单，同时指定了非新冠肺炎的产妇就诊医疗机构名单，有序引导和保障日常患者的医疗服务需求。”
“对于中风险地区，要抓好疫情防治和患者救治工作，也要逐步恢复日常医疗服务提供和保障。在疫情研判基础上，逐步把工作重点转到日常医疗服务保障工作上。低风险地区，要全面迅速恢复日常医疗服务工作，满足人民群众健康服务需求。”郭燕红说。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn