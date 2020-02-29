国家卫健委：日常门诊、住院服务不能一停了之

人民网北京2月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，现在要一手抓疫情防治和患者救治，另一手要保障好人民群众日常医疗服务需求，对日常门诊服务、住院服务绝对不能一停了之、一关了之。

郭燕红提出，针对高风险地区，比如湖北武汉，要以当前新冠肺炎防治和患者救治工作为重点，加强救治力量统筹。不仅要保障慢病患者医疗需求，还要保障如孕产妇、儿童和老年人等一些重点人群的日常医疗服务，更要保障急诊医疗服务。

郭燕红表示：“现在湖北省已公开了接诊非新冠肺炎患者的医疗机构名单，同时指定了非新冠肺炎的产妇就诊医疗机构名单，有序引导和保障日常患者的医疗服务需求。”

“对于中风险地区，要抓好疫情防治和患者救治工作，也要逐步恢复日常医疗服务提供和保障。在疫情研判基础上，逐步把工作重点转到日常医疗服务保障工作上。低风险地区，要全面迅速恢复日常医疗服务工作，满足人民群众健康服务需求。”郭燕红说。