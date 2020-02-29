专家：患者出院后经评估再进行康复肺功能锻炼
人民网北京2月29日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，中日友好医院康复科主任谢欲晓表示，目前各地开展了不同程度对新冠肺炎治愈后的呼吸康复探索，还有部分地区指定专门的康复医疗机构来承担工作。
谢欲晓介绍，首先需要在出院前对患者相关症状、心肺活动耐力、体能和日常生活进行评估。其次，对于重症和危重症患者，建议各地到指定康复医疗机构接受呼吸康复治疗。三是多数轻症患者没有肺功能后遗问题，可在指定社区或家庭中进行医疗观察，同时进行增进身心健康的运动锻炼。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn