专家：患者出院后经评估再进行康复肺功能锻炼

人民网北京2月29日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，中日友好医院康复科主任谢欲晓表示，目前各地开展了不同程度对新冠肺炎治愈后的呼吸康复探索，还有部分地区指定专门的康复医疗机构来承担工作。

谢欲晓介绍，首先需要在出院前对患者相关症状、心肺活动耐力、体能和日常生活进行评估。其次，对于重症和危重症患者，建议各地到指定康复医疗机构接受呼吸康复治疗。三是多数轻症患者没有肺功能后遗问题，可在指定社区或家庭中进行医疗观察，同时进行增进身心健康的运动锻炼。