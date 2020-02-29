19家医疗机构主要负责人被约谈 

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，疫情发生以来，全市卫生监督系统扎实开展监督执法检查工作，加强对“一米线”“拆除门帘”“测体温”“减少探视”等具体举措的监督检查，已约谈19家医疗机构主要负责人及办医主体、区政府分管领导。

高小俊说，医疗卫生机构的发热门诊、急诊、呼吸科、儿科、重症抢救室、生物实验室等科室，定点收治医院、医学观察隔离点、疾控部门等人员密集区域，是卫生监督检查的重点。卫生监督部门围绕落实医院感染防控的措施，进一步加强了对“一米线”“拆除门帘”“测体温”“减少探视”等具体举措的监督检查。在监督执法检查中，市区两级监督执法机构针对监督检查发现的问题，采取当即下发整改意见书、市区分级约谈的方式方法，帮助指导医疗卫生机构发现隐患、整改问题。

2月4日以来，市政府和市卫生健康委共召开5次约谈会，约谈19家医疗机构主要负责人及办医主体、区政府分管领导，提出从严从实从细落实《传染病防治法》《医院感染管理办法》等相关要求，明确整改意见，并采取“四不两直”方式再次检查被约谈单位。1月20日至2月27日，市区两级卫生健康部门监督检查医疗卫生机构2.1万户次，处罚48户次；监督检查人群聚集公共场所1.8万户次，给予警告处罚140户次，给予罚款处罚22户次，是去年同期工作量的近5倍。卫生监督部门实现了对全市各级医疗机构的监督全覆盖。